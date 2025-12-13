Arne Slot Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty/GOAL
محمود خالد

"كأن سلوت يتعامل مع أراوخو" .. أبو تريكة عن أزمة محمد صلاح: الإنجليز ينتظرون منه الزلة لأنه عربي!

أعاد محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية، انتقاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على خلفية أزمة محمد صلاح "الأخيرة"، واستمرار إبقائه على مقاعد البدلاء في مباراة برايتون.

ووسط جدل كبير حول مستقبله مع الريدز، فإن محمد صلاح يشهد مباراته الأخيرة في قلعة آنفيلد، قبل السفر للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، في المغرب.

ويلتقي ليفربول، بنظيره برايتون، اليوم، على ملعب آنفيلد، ضمن حساب الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".

  • وكأنه يتعامل مع أراوخو

    وخلال ظهوره في الاستوديو التحليلي لفضائية "بي إن سبورتس"، قبل المواجهة، أعاد أبو تريكة، وصف آرني سلوت، بأنه يفتقر لسياسة التعامل مع النجوم، ولكن بطريقة ساخرة، حيث قال عن المدرب الهولندي "يشعرني وكأنه يتعامل مع آراوخو".

    وأضاف أبو تريكة أن آرني سلوت، ينتابه مرض "الزهايمر" ونكران الجميل تجاه محمد صلاح، الذي لم يتوقع تلك المعاملة، كما تعامل بضعف شخصيته مع اللاعب، مضيفًا أنه لو كان يملك الشجاعة أو قوة الشخصية، لخرج من تلك الأزمة، بمشاركة صلاح أساسيًا، كما حدث الأمر بين المصري ومدرب ليفربول السابق، يورجن كلوب.

    • إعلان
  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    ينتظرون الزلة من صلاح

    واستشهد أبو تريكة بأرقام ليفربول في الدوري الإنجليزي، منذ انطلاق موسم 2025-2026، ليؤكد أن الريدز حقق مؤخرًا ثاني أسوأ بداية لحامل اللقب، بعد ليستر سيتي، وأن الفريق يعاني في جميع خطوطه، سواء الدفاع أو الوسط أو الهجوم.

    ونوّه نجم المنتخب المصري السابق، بأن الإعلام الإنجليزي لديه مشكلة مع محمد صلاح، وكأنهم كانوا ينتظرون الزلة من (مو)، كونهم لا يريدون لاعبًا عربيًا أن يحطم الأرقام في إنجلترا.

    ووصف أبو تريكة ما يمر به محمد صلاح حاليًا، بأن هناك في النادي من يحاول الضغط عليه كي يغادر الآنفيلد، وكأنهم "مستكثرين" على صلاح ما حققه في إنجلترا.

  • Arne Slot Mohamed Salah LiverpoolGetty/GOAL

    سلوت: لا أستمتع بالوضع الحالي مع صلاح

    وكأن آرني سلوت قد خرج مجددًا للحديث عن "الملك المصري"، قائلًا إنه لا يستمتع بالوضع الحالي فيما يتعلق بمحمد صلاح، الذي قدم الكثير للنادي، كما فازا معًا بالدوري الإنجليزي.

    وكعادته في الإشادة بصلاح قبل المباريات، مع إبقائه على مقاعد البدلاء، للمباراة الرابعة تواليًا في البريمييرليج، إلا أن سلوت استدرك بأنه يتعين عليه اختيار التشكيل بما يراه الأفضل للنادي والفريق، من وجهة نظره".

    وكان سلوت قد استبعد محمد صلاح من قائمة مباراة ليفربول وإنتر، في دوري أبطال أوروبا، أعقاب التصريح الهجومي الذي أطلقه بعد مباراة ليدز، قبل أن تنخفض حدة الأجواء، بعد جلسة مصارحة وجهًا لوجه بين الثنائي، في مقر تدريبات ليفربول، ليقرر المدرب استعادة نجمه المصري إلى قائمة الريدز، إلا أنه استهل المباراة على مقاعد البدلاء.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAINING-SALAHAFP

    ما قاله صلاح بعد مباراة ليدز

    شهدت الأيام الماضية توترًا كبيرًا في علاقة النجم المصري محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وإدارة الفريق بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

    صلاح صرّح لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا الوضع الصعب الذي يمر به حاليًا داخل صفوف الفريق الأول.

    وأوضح الفرعون المصري أنه يعيش لأول مرة في مسيرته فترة طويلة على "دكة البدلاء"، حيث لم يشارك في المباريات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا شعوره بالغضب والإحباط بسبب هذا القرار.

    وأشار إلى أن إدارة النادي كانت قد وعدته ببعض الامتيازات عند تجديد عقده مؤخرًا، لكنها لم تفِ بتلك الوعود.

    ولم يخفِ صلاح شعوره بأن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء" لتحمل نتائج الفريق السيئة هذا الموسم 2025-2026، قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".

    وأضاف أن العلاقة بينه وبين المدرب سلوت تغيرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هناك أي خلافات سابقة بينهما.

    وألمح صلاح إلى أن مواجهة ليفربول وبرايتون، المقررة في الجولة 16 يوم السبت القادم، قد تكون آخر مباراة له مع "الريدز" قبل اتخاذ قرار الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026.

    وسينتقل صلاح مباشرة بعد مباراة برايتون للانضمام إلى منتخب مصر، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، حيث سيكون الانتقال محتملًا بعد انتهاء التزاماته الدولية وفتح نافذة الميركاتو الشتوي رسميًا.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    ليفربول في موسم 2025-26

    يواجه فريق ليفربول الأول لكرة القدم أزمة كبيرة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على الصعيدين المحلي والأوروبي.

    محليًا، ودع الريدز بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، كما خسر لقب درع المشجعين في مستهل الموسم، ما يمثل بداية صعبة للنادي. وفي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر آرسنال.

    أوروبيًا، لم يختلف الحال كثيرًا، إذ يحتل الفريق المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 برصيد 12 نقطة بعد مرور 6 جولات من مرحلة المجموعات.

    اللافت أن هذا التراجع الكبير يحدث على الرغم من أن المدرب الهولندي آرني سلوت قاد الفريق إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي 2024-2025، ما يطرح علامات استفهام حول قدرة الفريق على استعادة مستواه المعهود.

الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون crest
برايتون
برايتون
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
0