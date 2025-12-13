"كأن سلوت يتعامل مع أراوخو" .. أبو تريكة عن أزمة محمد صلاح: الإنجليز ينتظرون منه الزلة لأنه عربي!

أعاد محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية، انتقاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على خلفية أزمة محمد صلاح "الأخيرة"، واستمرار إبقائه على مقاعد البدلاء في مباراة برايتون.

ووسط جدل كبير حول مستقبله مع الريدز، فإن محمد صلاح يشهد مباراته الأخيرة في قلعة آنفيلد، قبل السفر للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، في المغرب.

ويلتقي ليفربول، بنظيره برايتون، اليوم، على ملعب آنفيلد، ضمن حساب الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".