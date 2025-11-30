"أشركت فان دايك لأنه هولندي؟" .. أبو تريكة يهاجم سلوت بكشف رسالته "الخفية" لصلاح أمام وست هام!

ووجه أبو تريكة، رسالة إلى آرني سلوت، متسائلًا "لماذا أشركت (فيرجيل) فان دايك، رغم خطئه الكبير بدفع الكرة بيده في المباراة الماضية (أمام آيندهوفن)، أم لأنه هولندي مثلك؟".
واختتم رسالته إلى سلوت، قائلًا "سياسة التعامل مع نجم الفريق، لم تصل إليك بعد، إذا ما أردت أن تكسب نجمه، عامله كنجم استثنائي، ولكن هذه الأشياء لن تصل إليها".
ولا يزال أبو تريكة يوجه سهام النقد إلى آرني سلوت، حتى مع بدايته الجيدة مع ليفربول، هذا الموسم، حيث سخر منه بعد الفوز على بيرنلي، بوصفه "آرني لاكي" في إشارة إلى حظه الذي قاده للحفاظ على العلامة الكاملة مع ليفربول، بعد مرور أولى أربع جولات من الدوري الإنجليزي.
ووجه أبو تريكة اتهامات إلى آرني سلوت، بأنه لا يجيد التعامل مع النجوم، وأنه كثير البكاء، ويتحدث بشكل جيد عندما يفوز الفريق، ولكن ما إن يخسر، حتى يبدأ بوضع اللوم على اللاعبين، واصفًا إياه بأنه العدو الأول لليفربول.
أيضًا نال جمهور ليفربول نصيبه من "انتقادات" أبو تريكة، والذي دافع عن محمد صلاح، بوصفه بأنه جلب بمفرده بطولة الدوري للريدز، في الموسم الماضي.