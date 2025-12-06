Mohamed Salah Liverpool Premier League 2025-26Getty
محمود خالد

"القرار يعود لي" .. آرني سلوت يشرح سبب استبعاد محمد صلاح للمرة الثالثة أمام ليدز!

صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة .. ما السر؟

قرر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، إبقاء الجناح المصري محمد صلاح، على مقاعد البدلاء، للمباراة الثالثة على التوالي، في مواجهة ليدز يونايتد، على ملعب إيلاند رود، ضمن حساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".

ولا يزال الجدل دائرًا بشأن السبب الذي يدفع آرني سلوت لاستبعاد محمد صلاح، للمرة الثالثة، علمًا بأن الريدز حقق 4 نقاط، في المباراتين السابقتين اللتين شهدتا تواجد صلاح على مقاعد البدلاء.

  • سلوت يفسر إبقاء صلاح على الدكة أمام ليدز

    وتحدث آرني سلوت قبل المباراة، بشأن قراره بإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء مرة أخرى، مشيرًا إلى أهمية اختيار اللاعبين المناسبين للمهمة المطلوبة ضد فريق ليدز الذي يمتلك الثقة، بعد فوزه على تشيلسي في الجولة الماضية.

    وقال سلوت لشبكة "سكاي سبورتس"، "هذا قرار ليس سهلًا على الإطلاق، لأننا جميعًا نعرف مدى براعته كلاعب، ولكن الأمر متروك لي أيضًا، لاختيار الفريق الذي أعتقد أننا بحاجة إليه اليوم، لهذا السبب اتخذت ذلك القرار".

    ودخل ليفربول المواجهة، في النصف الأسفل من جدول ترتيب البريمييرليج، ولكنه قد يقفز للمركز الخامس حال الفوز على ليدز، مع وجود صلاح على مقاعد البدلاء، وجاهزيته لترك أثره إذا ما قرر سلوت استدعاءه.

    • إعلان
  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    صلاح يضحي بنفسه .. وليفربول نحو صبغة هجومية جديدة

    غياب صلاح، المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن التشكيل الأساسي لليفربول، في الجولات الأخيرة، دفع سلوت لإشراك دومينيك سوبوسلاي، الذي يتميز بطابعه الدفاعي، في مركز الجناح الأيمن، كما فعل مرة أخرى، في رحلة الفريق إلى إيلاند رود.

    في الوقت الذي أعطى فيه سوبوسلاي، الريدز مزيدًا من الصلابة على الجانب الأيمن، فإن التغيير في التشكيل بدأ أيضًا في إخراج أفضل ما لدى فلوريان فيرتس، حيث قدم اللاعب صاحب الـ22 عامًا، أفضل أداء له على الإطلاق بقميص ليفربول، خلال الفوز على وست هام يونايتد، في الجولة قبل الماضية، فيما كان قريبًا من تسجيل أول أهدافه ضد سندرلاند في آنفيلد، ولكن تم احتساب الهدف خطأ من نوردي موكيلي.

    ولا يزال غير واضح ما إذا كان استبعاد صلاح من تشكيل ليفربول، هو الحل طويل الأمد لسلوت، ولكن من الواضح أنه يشعر أن هذا القرار الصحيح، كي يتمكن الريدز من قلب الأمور في الوقت الحالي، بعد الصعوبات التي واجهوها طوال فصل الخريف.

  • سلوت يشيد باحترافية صلاح رغم استبعاده

    وتطرق آرني سلوت، للحديث عن احترافية محمد صلاح، عندما كان صاحب الـ33 عامًا، بديلًا لم يشارك في لندن، خلال مباراة الأحد الماضي، حيث قال للصحفيين، إن صلاح لم يكن سعيدًا بقرار استبعاده بالطبع، ولكنه تعامل مع الموقف بطريقة جيدة للغاية، حيث جاء استبعاده للمرة الأولى أمام وست هام.

    وأضاف سلوت "هذا رد فعل طبيعي من لاعب جيد بما يكفي للعب معنا، وأقول ذلك بلطف، لأنه كان رائعًا جدًا مع هذا النادي لسنوات عديدة، وسيظل كذلك في المستقبل. لم يكن الوحيد الذي لم يكن سعيدًا لعدم مشاركته في التشكيل الأساسي وهذا أمر طبيعي".

    وتابع "هو لاعب منضبط للغاية، يعرف ما يجب فعله ليحافظ على لياقته. بغض النظر عما إذا كان يلعب جيدًا أم لا، لعب أم لم يلعب، سيظل دائمًا ذلك المحترف المتميز، وهذا ما كان عليه في اليومين الماضيين".

    واستطرد سلوت "يحدث مع جميع اللاعبين من كل أنحاء العالم، هناك أيضًا مراحل في وقتك في النادي تكون فيها إنسانًا، لقد سجل الكثير من الأهداف لنا، وأنا متأكد أنه سيواصل ذلك في المستقبل، ولكن علينا أن نجد طريقة للعب بدونه، لأنه لن يكون هنا"، في إشارة إلى انضمام صلاح لمنتخب مصر في 15 ديسمبر، تحضيرًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

  • Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    صلاح وإيزاك على مقاعد البدلاء لمواجهة ليدز

    ولم يكن محمد صلاح هو النجم الوحيد المتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة ليدز، حيث اضطر أليكسندر إيزاك للاكتفاء بالتواجد على الدكة أيضًا، مع بدء هوجو إيكيتيكي المباراة في مركز الهجوم، في ظل الوفرة الهجومية التي يتمتع بها الريدز، وكثرة الخيارات أمام آرني سلوت، ومن المؤكد أن الثنائي سيكون لهما دور مع الريدز في الأشهر المُقبلة.

