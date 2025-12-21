بعد خروجه متأثرًا بها .. آرني سلوت يُعلق على إصابة ألكسندر إيزاك أمام توتنهام

في الفترة التي سبقت هدف إيكيتيكي الفائز، يعتقد فرانك، مدرب توتنهام، أن كريستيان روميرو تعرض لدفعة، لم يلاحظها الحكم ولا VAR. بعد المباراة، قال لـ Sky Sports: "أولاً، أنا فخور جداً باللاعبين. رأيت فريقاً من الشخصيات القوية والرائعة. أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم تعرضنا لأول انتكاسة مع البطاقة الحمراء. في رأيي، لقد رأيت مثل هذه البطاقات تُمنح من قبل، لكنني لا أعتقد أننا نريد مباراة لا تتسم بالقوة الاستثنائية أو التهور أو أي شيء من هذا القبيل. الفريق صامد ويقدم دفاعًا رائعًا. نحن نقاتل في الشوط الثاني. استقبلنا الهدف الأول ثم وقع خطأ فادح من (الحكم) جون (بروكس) على أرض الملعب. وضع إيكيتيكي يديه على ظهره. لا أفهم كيف لم يلاحظ ذلك. حسناً.

لحسن الحظ، لدينا VAR، لذا سينقذونك عندما تحتاج إلى ذلك، لكنهم لم يفعلوا. كان ذلك الخطأ الثاني. حسناً. بقينا في المباراة وواصلنا القتال، وسجلنا هدفاً رائعاً لتصبح النتيجة 2-1، ثم للأسف حصلنا على بطاقة حمراء بسبب بطاقتين صفراوين. بالنسبة للبطاقة (الصفراء) الثانية، يمكنك أن تفهم الشعور في المباراة بين لاعبين كبيرين يتنافسان".

وفي حديثه مرة أخرى عن هدف إيكيتيكي، أضاف فرانك: "هذا خطأ لا يصدق (من قبل الحكام). إنه خطأ فادح".