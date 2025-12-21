AFP
بعد خروجه متأثرًا بها .. آرني سلوت يُعلق على إصابة ألكسندر إيزاك أمام توتنهام
فوضى في شمال لندن مع فوز الريدز بصعوبة
حقق ليفربول فوزًا 2-1 على توتنهام الذي لعب بتسعة لاعبين في شمال لندن، لكن الفوز طغت عليه إصابة خطيرة تعرض لها هداف المباراة إيزاك. تحولت المباراة في الدقيقة 33 عندما تلقى لاعب توتنهام تشافي سيمونز بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله العنيف على فيرجيل فان ديك.
واستغل ليفربول الفرصة بعد الاستراحة عندما سجل إيزاك، الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، الهدف الأول بعد تمريرة من فلوريان فيرتس. لكن المهاجم السويدي أصيب أثناء تسجيله الهدف، حيث تعرضت ساقه اليسرى لضربة قوية بعد محاولة من ميكي فان دي فين لصد الكرة. تم استبداله على الفور وساعده الطاقم الطبي على الخروج من الملعب، حيث بدا أنه يعاني من ألم شديد.
سلوت: "علينا الانتظار لنرى"
وفي حديثه بعد المباراة، قال سلوت لبي بي سي: "من المبكر جدًا التحدث عن ذلك بعد المباراة، لكنه ليس أمرًا جيدًا أبدًا أن يضطر لاعب إلى الخروج من الملعب. لقد استبدلت فرينبونج لأنني لم أرغب في أن نلعب بعشرة لاعبين، لذا فإن الإصابة بخير.
أما بالنسبة للاعبين الآخرين (إيزاك وكونور برادلي)، فسننتظر لنرى. الجيد أن أمامنا أسبوع، لذا نأمل أن يكون لدينا عدد كافٍ من اللاعبين للعب الأسبوع المقبل".
وأضاف سلوت: "لم يكن الأمر مثالياً، خاصة في الدقائق العشر الأخيرة، لكننا نحصد النقاط. أعتقد أن الوضع لم يكن سيئاً كما قال الناس، لكن من الصحيح أيضاً أننا لسنا مثاليين بعد. كنا نعلم عندما أجرينا التغييرات في الصيف أن الأمر سيستغرق وقتاً".
مدرب توتنهام غاضب بسبب "الدفع"
في الفترة التي سبقت هدف إيكيتيكي الفائز، يعتقد فرانك، مدرب توتنهام، أن كريستيان روميرو تعرض لدفعة، لم يلاحظها الحكم ولا VAR. بعد المباراة، قال لـ Sky Sports: "أولاً، أنا فخور جداً باللاعبين. رأيت فريقاً من الشخصيات القوية والرائعة. أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم تعرضنا لأول انتكاسة مع البطاقة الحمراء. في رأيي، لقد رأيت مثل هذه البطاقات تُمنح من قبل، لكنني لا أعتقد أننا نريد مباراة لا تتسم بالقوة الاستثنائية أو التهور أو أي شيء من هذا القبيل. الفريق صامد ويقدم دفاعًا رائعًا. نحن نقاتل في الشوط الثاني. استقبلنا الهدف الأول ثم وقع خطأ فادح من (الحكم) جون (بروكس) على أرض الملعب. وضع إيكيتيكي يديه على ظهره. لا أفهم كيف لم يلاحظ ذلك. حسناً.
لحسن الحظ، لدينا VAR، لذا سينقذونك عندما تحتاج إلى ذلك، لكنهم لم يفعلوا. كان ذلك الخطأ الثاني. حسناً. بقينا في المباراة وواصلنا القتال، وسجلنا هدفاً رائعاً لتصبح النتيجة 2-1، ثم للأسف حصلنا على بطاقة حمراء بسبب بطاقتين صفراوين. بالنسبة للبطاقة (الصفراء) الثانية، يمكنك أن تفهم الشعور في المباراة بين لاعبين كبيرين يتنافسان".
وفي حديثه مرة أخرى عن هدف إيكيتيكي، أضاف فرانك: "هذا خطأ لا يصدق (من قبل الحكام). إنه خطأ فادح".
الريدز في صعود نحو عيد الميلاد
يواجه ليفربول جدول مباريات مكثف خلال فترة الأعياد، حيث سيخوض ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 12 يومًا. يستضيف الريدز فريق ولفرهامبتون واندررز في أنفيلد يوم 27 ديسمبر، ويبدأ العام الجديد بمباراة أخرى على أرضه ضد ليدز يونايتد يوم 1 يناير. ويلي ذلك رحلتان مهمتان خارج أرضه؛ زيارة إلى فولهام يوم 4 يناير ومباراة حاسمة ضد أرسنال في الإمارات يوم 8 يناير.
