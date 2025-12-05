AFP
بعد استبعاده من تشكيل ليفربول .. الدوري السعودي يُبدي استعداده للتحرك لضم محمد صلاح
الدوري السعودي للمحترفين مستعد لتمويل انتقال صلاح
وجد صلاح نفسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو قرار أذهل المشجعين وأعاد فتح التساؤلات حول مستقبله على المدى الطويل في النادي. جاء قرار سلوت باستبعاد أفضل هداف نشط في الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة من التقلبات التي يمر بها ليفربول، مما زاد من التكهنات حول علاقة الجناح بالمدرب الذي يتعرض لضغوط كبيرة. في الخلفية، أوضحت الدوري السعودي للمحترفين أن التمويل سيكون متاحًا إذا أبدى صلاح استعداده لمغادرة أنفيلد، وفقًا لصحيفة The Telegraph.
وكان ليفربول قد رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد في عام 2024، واعترف صلاح نفسه بأن المفاوضات مع مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين كانت "جادة" قبل أن يقرر تجديد عقده في أنفيلد الصيف الماضي. وهذا يعني أن أي انتقال جديد سيتطلب الآن رسوم انتقال بدلاً من التوقيع المجاني، مما يجعل توقيت استبعاد صلاح الحالي أكثر أهمية. يضمن عقده، الذي يستمر حتى عام 2027، بقاء ليفربول في السيطرة، لكن استبعاد صلاح قد غير ديناميكية القوة.
مع استمرار الدوري السعودي للمحترفين في السعي لجذب النجوم مع وضع كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية في الاعتبار، فإن صلاح يناسب صورة اللاعب الذي يمكن أن يحدث تحولًا. يمتلك صندوق الاستثمار العام في البلاد حصة أغلبية في أربعة أندية، مما يعني أن الدعم المالي لضم لاعب بارز لا يزال متاحًا حتى بعد تقييد الإنفاق الصيفي الماضي. إذا أعرب صلاح عن رغبته، فإن قيادات الدوري السعودي للمحترفين مستعدة للتحرك بسرعة.
- Getty Images Sport
صلاح يجلس على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين مع تراجع مستواه
أدى استبعاد صلاح المفاجئ إلى تفاقم التوترات الداخلية في ليفربول خلال بداية الموسم الصعبة تحت قيادة سلوت. ويؤكد اعتراف القائد فيرجيل فان ديك بأن لا لاعب يتمتع بـ "ائتمان غير محدود" التغيير في المعايير ومحاولات المدرب لفرض هوية تكتيكية جديدة. وقد أقر سلوت بأن صلاح "غير سعيد"، لكنه استمر في استبعاده من التشكيلة الأساسية لمعالجة المشاكل الهيكلية في أداء الفريق.
بالنسبة للدوري السعودي للمحترفين، يمثل هذا الوقت فرصة نادرة للحصول على أحد أكثر اللاعبين قابلية للتسويق عالميًا في العقد الماضي. فشلت المحاولات السابقة لأن ليفربول لم يكن مستعدًا لتفكيك قلب هجومه، لكن السيناريو الحالي يمنح الأندية السعودية ثقة متجددة في إمكانية إحياء الصفقة. والأهم من ذلك، أن كلمات صلاح نفسه عن علاقته الإيجابية مع مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين تشير إلى أن الطريق لا يزال مفتوحًا.
تباطأ تحول الدوري السعودي بعد الموجة الأولى من التعاقدات مع النجوم في عام 2023، لكن المسؤولين يواصلون الإصرار على أنهم سيستثمرون بكثافة مرة أخرى في انتقالات استراتيجية تحدد صورة الدوري. صلاح يناسب هذا الوصف تمامًا، نظرًا لتراثه العربي وشهرته الدولية ونسبه النخبوي. مع اقتراب انتهاء عقود العديد من اللاعبين الأجانب ذوي الدخل المرتفع، يرى الدوري السعودي أن 2026-2027 هي المرحلة التالية من التعاقدات المستهدفة مع الأسماء الكبيرة.
السعودية تريد المزيد من النجوم قبل كأس العالم 2034
كان إحباط صلاح واضحًا هذا الموسم، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا خمسة أهداف فقط في جميع المسابقات. أدى انخفاض إنتاجيته، إلى جانب التعديلات التي أجراها سلوت على نظام اللعب، إلى خلق وضع غير مألوف حيث يشعر ليفربول بأنه مضطر إلى إعطاء الأولوية للتوازن الجماعي على حساب حرية صلاح الهجومية الراسخة منذ فترة طويلة.
التوقيت مهم أيضًا لأن صلاح قد قضى أكثر من نصف مدة عقده، مما يجعل الأشهر الـ 12 المقبلة حاسمة بالنسبة لخطط ليفربول على المدى الطويل. إذا اعتقد النادي أن دور صلاح سيتضاءل تحت قيادة سلوت، فإن بيعه مقابل مبلغ كبير قبل عام 2027 سيكون قرارًا ماليًا منطقيًا.
على العكس من ذلك، فإن الفشل في حل التوترات ينطوي على مخاطر الدخول في السنة الأخيرة من عقده مع انخفاض النفوذ وعدم اليقين بشأن إعادة الاستثمار. من وجهة نظر السعودية، فإن عمر صلاح وبروزه البدني المتميز يجعلانه صفقة مثالية، حيث تسعى السعودية إلى زيادة قوة النجوم في الدوري المحترف في الفترة التي تسبق كأس العالم 2034.
- Getty Images Sport
صلاح يستعد لمهامه في كأس الأمم الأفريقية في وقت لاحق من هذا الشهر
يعتمد الكثير على رد فعل صلاح على استبعاده والمحادثات التي ستجري بينه وبين سلوت وإدارة ليفربول في الأسابيع المقبلة. إذا أعاد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إدراجه في التشكيلة الأساسية واستعاد ثقته بنفسه، فقد ينجح الريدز في تأجيل اهتمام السعودية حتى عام 2027. ولكن إذا أصبح استبعاده من التشكيلة الأساسية أمراً متكرراً، أو إذا شعر صلاح بعدم التقدير، فستكون الدوري السعودي جاهزاً لتقديم عرض جديد وممول بالكامل في صيف 2026، أو ربما حتى في يناير.
ومع ذلك، فإن العقبة الأولى أمام صلاح تقع بعيدًا عن إنجلترا، حيث من المقرر أن يسافر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يسعى لقيادة مصر إلى أول لقب لها في كأس الأمم الأفريقية منذ 2010.
إعلان