فالدهوف مانهايم

فالدهوف مانهايم نظرة عامة

FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CRO

“Às vezes, eu mereço isso” - Bellingham dá uma resposta sincera aos seus críticos

Jude Bellingham admitiu que, às vezes, ele “merece” as críticas que recebe, após ter sido um dos destaques na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia na Copa do Mundo de 2026. O craque do Real Madrid foi um dos artilheiros da partida em que os Três Leões estrearam com estilo na fase de grupos e, após o apito final, aproveitou a oportunidade para se pronunciar sobre as críticas que vem enfrentando nos últimos meses.

J. BellinghamInglaterra
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026

Hamann afirma que ainda não se sabe se Kane será capaz de se destacar em grandes torneios

O ex-meio-campista do Liverpool e da seleção alemã, Dietmar Hamann, gerou polêmica ao afirmar que ainda “não se sabe ao certo” se Harry Kane é capaz de ter um bom desempenho em partidas decisivas de grandes torneios. Apesar de o capitão da Inglaterra ter marcado dois gols na vitória contundente por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia da Copa do Mundo, Hamann continua cético quanto às suas qualidades diante de adversários de elite.

H. KaneD. Hamann
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الترتيب

الدوري الألماني الدرجة الثالثة crestالدوري الألماني الدرجة الثالثة

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
81860 ميونخ crest1860 ميونخ381511125453156
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9ويهين crestويهين38158155452253
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10فالدهوف مانهايم crestفالدهوف مانهايم38157165972-1352
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11فيكتوريا كولن 1904 crestفيكتوريا كولن 190438156175153-251
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12إينجولستادت crestإينجولستادت381310156556949
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