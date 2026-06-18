فالدهوف مانهايم نظرة عامة

“Às vezes, eu mereço isso” - Bellingham dá uma resposta sincera aos seus críticos

Jude Bellingham admitiu que, às vezes, ele “merece” as críticas que recebe, após ter sido um dos destaques na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia na Copa do Mundo de 2026. O craque do Real Madrid foi um dos artilheiros da partida em que os Três Leões estrearam com estilo na fase de grupos e, após o apito final, aproveitou a oportunidade para se pronunciar sobre as críticas que vem enfrentando nos últimos meses.