إف سي هانسا لونيبيرج

إف سي هانسا لونيبيرج نظرة عامة

Ibrahima Konate Real Madrid GFX

Kepindahan Konate ke Madrid bisa dengan cepat berujung buruk setelah musim yang mengecewakan

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan — dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Melainkan, karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: Saatnya bursa transfer! Bursa transfer 2026 kemungkinan besar akan kembali ramai, dengan beberapa nama besar yang diprediksi akan melakukan transfer bernilai fantastis sebelum batas waktu pada 1 September.

OpinionReal Madrid
Victor Munoz Liverpool GFX

Mengapa Liverpool menghabiskan €40 juta untuk Munoz guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan Salah

Para penggemar Newcastle bisa dimaklumi jika mereka merasakan perasaan déjà vu yang aneh dan tak diinginkan minggu ini. Setelah santer dikaitkan dengan seorang penyerang muda yang menjanjikan sepanjang masa persiapan menjelang jendela transfer musim panas ini, Liverpool berhasil menyelinap di saat-saat terakhir dan mengalahkan mereka di garis finis — sekali lagi. Tahun lalu, itu adalah Hugo Ekitike; tahun ini, giliran Victor Munoz.

AnalysisV. Munoz
Ibrahima Konate

Real Madrid mengonfirmasi perekrutan Konate melalui transfer bebas

Real Madrid telah mengonfirmasi perekrutan Ibrahima Konate melalui transfer bebas setelah ia hengkang dari Liverpool. Pemain timnas Prancis tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Santiago Bernabeu, dan menjadi rekrutan terbaru dalam skuad klub tersebut seiring upaya mereka untuk terus memperkuat posisi-posisi kunci menjelang musim baru.

TransfersReal Madrid
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الترتيب

الدوري الألماني الدرجة الخامسة crestالدوري الألماني الدرجة الخامسة

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
4هيلديشايم crestهيلديشايم30161135355-249
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5فيلهلمشافن crestفيلهلمشافن30146104738948
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6إف سي هانسا لونيبيرج crestإف سي هانسا لونيبيرج30121264643348
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7شبيلا فينهاوس crestشبيلا فينهاوس301210861471446
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8ميبين II crestميبين II30128104540544
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