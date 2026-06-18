ألتجلينغ نظرة عامة

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Ibrahima Konate Real Madrid GFX

Kepindahan Konate ke Madrid bisa dengan cepat berujung buruk setelah musim yang mengecewakan

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan — dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Melainkan, karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: Saatnya bursa transfer! Bursa transfer 2026 kemungkinan besar akan kembali ramai, dengan beberapa nama besar yang diprediksi akan melakukan transfer bernilai fantastis sebelum batas waktu pada 1 September.

OpinionI. Konate
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'Kadang-kadang aku memang pantas mendapatkannya' - Bellingham memberikan tanggapan jujur kepada para pengkritiknya

Jude Bellingham mengakui bahwa terkadang ia "pantas" menerima kritik yang ditujukan kepadanya setelah tampil gemilang dalam kemenangan Inggris 4-2 atas Kroasia di Piala Dunia 2026. Bintang Real Madrid itu menjadi salah satu pencetak gol saat The Three Lions mengawali kampanye babak penyisihan grup dengan gemilang, dan setelah peluit akhir berbunyi, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menanggapi sorotan yang diterimanya dalam beberapa bulan terakhir.

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الترتيب

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