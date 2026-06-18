ألتجلينغ نظرة عامة

Kepindahan Konate ke Madrid bisa dengan cepat berujung buruk setelah musim yang mengecewakan

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan — dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Melainkan, karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: Saatnya bursa transfer! Bursa transfer 2026 kemungkinan besar akan kembali ramai, dengan beberapa nama besar yang diprediksi akan melakukan transfer bernilai fantastis sebelum batas waktu pada 1 September.