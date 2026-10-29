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المغرب الفاسي

المغرب الفاسي نظرة عامة

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October 2026
الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
0
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
0
انتهت
November 2026
الدوري المغربي الممتاز
وداد تمارة badge
وداد تمارة
وداد تمارة
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
SNRT Live
الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
الفتح الرباطي badge
الفتح الرباطي
الفتح الرباطي
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الترتيب

الدوري المغربي الممتاز crestالدوري المغربي الممتاز

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
2الكوكب الرياضي المراكشي crestالكوكب الرياضي المراكشي531175210
ت
ف
ف
ف
خ
3حسنية أغادير crestحسنية أغادير522112938
ت
ت
ف
خ
ف
4المغرب الفاسي crestالمغرب الفاسي52215418
ت
خ
ت
ف
ف
5الوداد الرياضي crestالوداد الرياضي52215418
ف
ت
ت
ف
خ
6الجيش الملكي crestالجيش الملكي32105237
ف
ت
ف
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