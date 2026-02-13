VAR-CICAL! فرينكي دي يونغ غاضب بعد قرار "مشين" باعتباره في وضع تسلل لمدة ثماني دقائق، مما حرم برشلونة من الفوز على أتلتيكو مدريد

تحولت ليلة برشلونة في العاصمة الإسبانية من سيئة إلى أسوأ، حيث طغت تدخلات VAR المثيرة للجدل على ليلة لا تُنسى لرجال هانسي فليك. كان فريق البلوغرانا، الذي يحتل حاليًا صدارة جدول الدوري الإسباني، يعاني بالفعل من هجمة خاطفة في الشوط الأول على ملعب رياض ميتروبوليتانو عندما بدا أن باو كوبارسي قد استعاد هدفًا. ومع ذلك، أدى استعراض مرهق دام ثماني دقائق إلى إلغاء الهدف في النهاية، مما ترك نجوم برشلونة وطاقمه غاضبين للغاية من التحكيم.

كانت مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الملك كابوسًا حقيقيًا للزوار، الذين وجدوا أنفسهم متأخرين بأربعة أهداف في الشوط الأول في عرض كارثي. بينما كان فريق دييغو سيميوني يسيطر على المباراة، كان موضوع النقاش بعد صافرة النهاية هو فشل تقنية التسلل شبه الآلية، التي أجبرت مسؤولي VAR على رسم الخطوط يدويًا بينما توقفت المباراة تمامًا لمدة عشر دقائق تقريبًا.

"إنها فضيحة!" – فرينكي دي يونج ينتقد

لم يتردد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج في الإدلاء برأيه عندما سُئل عن الهدف الملغى في المنطقة المختلطة. لم يصدق صانع الألعاب أن التكنولوجيا التي تهدف إلى تسريع المباراة أدت إلى تأخير طويل ومربك. وقال دي يونج للصحفيين: "في صورة التسلل، لا يمكنك حتى رؤية التلامس مع الكرة في اللحظة التي سدد فيها فيرمين". "لاحقًا، ظهرت صورة أخرى تظهر بوضوح أن المدافع كان متأخرًا بمتر واحد عن ليفاندوفسكي. هذا غريب جدًا، إنها فضيحة".

وقد ردد إريك جارسيا، الذي عانى أمسية صعبة ضد منافسيه السابقين، نفس الإحباط. كان مدافع برشلونة جزءًا من خط دفاع تعرض بشكل روتيني وقاسٍ للكشف طوال المباراة. ووصف جارسيا التأخير بأنه "مخجل"، متسائلاً عن سبب فشل النظام شبه الآلي عندما كان هناك حاجة ماسة إليه، مما ترك اللاعبين في حالة من عدم اليقين خلال الفترة الأكثر حرجًا من محاولتهم للعودة.

فليك في حيرة من أمره بسبب نقص التواصل

هانسي فليك، الذي عانى ربما من أكثر الهزائم إحراجًا في مسيرته، كان لاذعًا بنفس القدر في انتقاده لعملية التحكيم. شوهد المدرب الألماني وهو يناقش القرار بحماس مع الحكم الرابع على خط التماس. "بالنسبة لي، من الجنون الانتظار كل هذا الوقت لحل مثل هذه الموقف. سبع دقائق، فكروا في ذلك... عندما شاهدت الإعادة، كان من الواضح أنه لم يكن هناك تسلل"، قال فليك خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة.

كما أعرب المدرب عن أسفه لـ"الانقطاع التام في التواصل" من جانب فريق التحكيم خلال فترة التوقف الطويلة. بينما كان فريقه يكافح للتعامل مع أتلتيكو مدريد المتألق، شعر فليك أن الهدف كان سيوفر على الأقل منصة للعودة في مباراة الإياب. بدلاً من ذلك، اعترفت لجنة التحكيم لاحقًا أن النظام تعرض لـ"خطأ في النمذجة" بسبب الكثافة العالية للاعبين في منطقة الجزاء، مما أجبرها على التدخل يدويًا، وهو ما لم يقبله برشلونة.

سيميوني يسخر من يامال بينما ينهار برشلونة

بينما كان برشلونة غاضبًا من الحكام، كان دييغو سيميوني مشغولًا بالاستمتاع بكل ثانية من هيمنة فريقه. شوهد المدرب الأرجنتيني في حالة معنوية عالية على خط التماس، خاصة بعد أن أضاف أديمولا لوكمان الهدف الثالث. في لحظة سرعان ما انتشرت على نطاق واسع، تم تصوير سيميوني وهو يسخر من لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، حيث رفع ثلاثة أصابع ليذكر المراهق بنتيجة المباراة وهو يمر بجوار المنطقة الفنية.

لم يتوقف الإذلال عند هذا الحد، حيث سجل جوليان ألفاريز - اللاعب المرتبط بانتقال مستقبلي إلى برشلونة كخليفة طويل الأمد لروبرت ليفاندوفسكي - الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول. كانت قوة أتلتيكو أكبر من أن يتحملها فريق برشلونة الذي افتقد لاعبين مثل رافينها وغافي، لكن "الفرح للشعب" الذي تحدث عنه سيميوني بعد المباراة تخللته جدل حول تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) التي أضرت بإيقاع المباراة.

المستقبل في بؤرة الاهتمام وسط فوضى متروبوليتانو

تتجاوز تداعيات هذه الهزيمة مجرد النتيجة، حيث يواجه المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي حاليًا لحظة حاسمة في مسيرته. كان البولندي في قلب قرار التسلل الذي لم يكن في صالح برشلونة، ومع انتهاء عقده، يقال إن عدة أندية - ومن بينها، للمفارقة، أتلتيكو مدريد - تتنافس على التعاقد معه. وبحسب ما ورد، ينتظر ليفاندوفسكي انتخابات رئاسة النادي في مارس قبل أن يقرر خطوته التالية.

في الوقت الحالي، يجب على فليك وفريقه إيجاد طريقة لتجميع شتات الفريق قبل مباراة الإياب في كامب نو في 4 مارس. مع غياب إريك جارسيا بعد حصوله على بطاقة حمراء في وقت متأخر من المباراة، وصدمة VAR "الفضيحة" النفسية التي لا تزال حية في الأذهان، تبدو المهمة الصعبة أصعب من أي وقت مضى. قد لا يزال برشلونة يتصدر الدوري الإسباني، لكن هذه الليلة في مدريد أثبتت أنه عندما تفشل التكنولوجيا وتنهار الدفاعات، يمكن حتى لأقوى الفرق أن تتعثر.