كيفية الحصول على تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا 2026: الجولتان 7 و8 ومباريات يناير والأسعار وغيرها

بدأت نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا بانطلاقة مثيرة، ومع مرور ستة أيام على انطلاق المباريات، نقترب الآن من نهاية المرحلة الأولى من الدور التمهيدي.

تشهد الأيام المقبلة عدة مواجهات حاسمة لا تُفوت، مثل إنتر ميلان ضد أرسنال في 20 يناير، وبوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان في 28 يناير، إلى جانب مباريات أخرى ستُحدد ملامح جدول الترتيب. وبالطبع، يمكنك متابعة هذه المباريات من بعض من أفضل الملاعب الأوروبية إذا سنحت لك الفرصة.

بينما تسعى بعض الفرق لتعزيز مركزها بعد بداية قوية، لا تزال فرق أخرى تكافح للحفاظ على فرصها في التأهل، سواء ضمن المراكز الثمانية الأولى أو لتجنب الخروج المبكر من المنافسات القارية.

يتبقى يومان فقط لإكمال مباريات الدور الأول، حيث تُلعب مباريات الجولة السابعة على مدار يومي 20 و21 يناير، فيما تُقام جميع مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في توقيت واحد يوم 28 يناير، لتختتم المرحلة الأولى من دوري الأبطال بحسم كبير ومثير.

مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة؟

ملاحظة: في الجدول أدناه، تُعرض أوقات انطلاق المباريات أولاً بتوقيت غرينتش، ثم بالتوقيت المحلي للفريق المضيف.

التاريخ المباراة المكان التذاكر الثلاثاء 20 يناير كايرات ضد كلوب بروج (3:30 مساءً / 8:30 مساءً) أستانا أرينا (أستانا) التذاكر بودو/غليمت ضد مانشستر سيتي (5:45 مساءً / 6:45 مساءً) استاد أسبميرا (بودو) التذاكر كوبنهاغن ضد نابولي (8 مساءً / 9 مساءً) استاد باركين (كوبنهاغن) التذاكر إنتر ميلان ضد أرسنال (8 مساءً / 9 مساءً) سان سيرو (ميلان) التذاكر أولمبياكوس ضد باير ليفركوزن (8 مساءً / 10 مساءً) ملعب كارايسكاكيس (بيرايوس) التذاكر ريال مدريد ضد موناكو (8 مساءً / 9 مساءً) سانتياغو برنابيو (مدريد) التذاكر سبورتنج لشبونة ضد باريس سان جيرمان (8 مساءً) استاد خوسيه ألفالاد (لشبونة) التذاكر توتنهام ضد بوروسيا دورتموند (8 مساءً) ملعب توتنهام هوتسبير (لندن) التذاكر فياريال ضد أياكس (8 مساءً / 9 مساءً) استاد دي لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأربعاء 21 يناير غالطة سراي ضد أتلتيكو مدريد (5:45 مساءً / 8:45 مساءً) رامز بارك (اسطنبول) التذاكر قاراباغ ضد أينتراخت فرانكفورت (5:45 مساءً / 9:45 مساءً) ملعب توفيق بهراموف الجمهوري (باكو) التذاكر أتالانتا ضد أتلتيك كلوب (8 مساءً / 9 مساءً) استاد أتلتي أزوري ديتاليا (بيرغامو) التذاكر بايرن ميونيخ ضد يونيون سان جيلواز (8 مساءً / 9 مساءً) أليانز أرينا (ميونيخ) التذاكر يوفنتوس ضد بنفيكا (8 مساءً / 9 مساءً) ملعب يوفنتوس (تورينو) التذاكر مرسيليا ضد ليفربول (8 مساءً / 9 مساءً) ملعب فيلودروم (مرسيليا) التذاكر نيوكاسل يونايتد ضد PSV (8 مساءً) ست جيمس بارك (نيوكاسل) التذاكر سلافيا براغ ضد برشلونة (8 مساءً / 9 مساءً) فورتونا أرينا (براغ) التذاكر الأربعاء 28 يناير أياكس ضد أولمبياكوس (8 مساءً / 9 مساءً) يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر أرسنال ضد كايرات (8 مساءً) استاد الإمارات (لندن) التذاكر أتلتيك كلوب ضد سبورتينغ لشبونة (8 مساءً / 9 مساءً) سان ماميس (بلباو) التذاكر أتلتيكو مدريد ضد بودو/جليمت (8 مساءً / 9 مساءً) ملعب متروبوليتانو (مدريد) التذاكر برشلونة ضد كوبنهاغن (8 مساءً / 9 مساءً) كامب نو (برشلونة) التذاكر باير ليفركوزن ضد فياريال (8 مساءً / 9 مساءً) باير أرينا (ليفركوزن) التذاكر بنفيكا ضد ريال مدريد (8 مساءً) استاد دا لوز (لشبونة) التذاكر بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان (8 مساءً / 9 مساءً) وستفالينشتاديون (دورتموند) التذاكر كلوب بروج ضد مرسيليا (8 مساءً / 9 مساءً) ملعب يان بريدل (بروج) التذاكر اينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام (8 مساءً / 9 مساءً) فالدستاديون (فرانكفورت) التذاكر ليفربول ضد قاراباغ (8 مساءً) أنفيلد (ليفربول) التذاكر مانشستر سيتي ضد غلطة سراي (8 مساءً) ملعب مدينة مانشستر (مانشستر) التذاكر موناكو ضد يوفنتوس (8 مساءً / 9 مساءً) ملعب لويس الثاني (موناكو) التذاكر نابولي ضد تشيلسي (8 مساءً / 9 مساءً) استاد دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) التذاكر PSV ضد بايرن ميونيخ (8 مساءً / 9 مساءً) ملعب فيليبس (أيندهوفن) التذاكر بافوس ضد سلافيا براغ (8 مساءً / 10 مساءً) ملعب ألفاميغا (ليماسول) التذاكر باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل (8 مساءً / 9 مساءً) بارك دي برانس (باريس) التذاكر يونيون سان جيلواز ضد أتالانتا (8 مساءً / 9 مساءً) ملعب كونستانت فاندن ستوك (بروكسل) تذاكر

ماذا نتوقع من الجولتين 7 و 8 من دوري أبطال أوروبا؟

ليس مفاجئًا أن يُعتبر أرسنال المرشح الأبرز للفوز بأغلى جائزة في كرة القدم الأوروبية لأول مرة في تاريخ النادي. فريق "الغانرز"، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، يهيمن أيضًا على الساحة القارية بأدائه القوي.

أرسنال يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في جميع مبارياته الست حتى الآن، ويظل الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في البطولة. من الناحية الحسابية، يحتاج فقط إلى نقطة واحدة من مباراتيه المقبلتين ضد إنتر ميلان وكايرات لضمان التأهل بين الثمانية الأوائل والتأهل إلى دور الـ16.

حاليًا، تتصدر الفرق الأخرى المراكز الثمانية الأولى كل من: بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، أتالانتا، إنتر ميلان، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. لكن مع وجود فرق مثل ليفربول، بوروسيا دورتموند، توتنهام، نيوكاسل، تشيلسي، سبورتنج لشبونة وبرشلونة تلاحقهم عن كثب، وكلها على بعد نقطتين فقط من المراكز الثمانية، ينتظرنا ختام دراماتيكي ومليء بالإثارة لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

ما هو جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2025/26؟

انطلقت جولات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في منتصف يونيو، وما زالت المنافسة مستمرة على مدار العام، لتصل إلى ذروتها في المباراة النهائية على ملعب بوسكاس أرينا في بودابست نهاية مايو.

إليك مواعيد الجولات المتبقية لمتابعة كل الإثارة عن كثب:

20-21 يناير: مرحلة الدوري (الجولة 7)

28 يناير: مرحلة الدوري (الجولة 8)

17-18 فبراير: مباريات التصفيات في مرحلة خروج المغلوب (ذهاب)

24-25 فبراير: مباريات التصفيات في مرحلة خروج المغلوب (ذهاب)

10-11 مارس: دور الـ16 (ذهاب)

17-18 مارس: دور الـ16 (ذهاب)

7-8 أبريل: ربع النهائي (ذهاب)

14-15 أبريل: ربع النهائي (ذهاب)

28-29 أبريل: نصف النهائي (ذهاب)

5-6 مايو: نصف النهائي (ذهاب)

30 مايو: النهائي

كيفية شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا

بعيدًا عن نهائي دوري أبطال أوروبا، لا يمكن شراء تذاكر المباريات مباشرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). بدلاً من ذلك، تُباع التذاكر عبر كل نادٍ مشارك على حدة. لذلك، إذا أردت حضور مباراة معينة، عليك زيارة موقع النادي المعني وحجز مقعدك مباشرة من هناك.

الشراء عبر البوابات الرسمية للأندية يبقى الخيار الأكثر أمانًا للمشجعين. أما لمن يبحث عن فرصة في اللحظات الأخيرة، فيمكنهم اللجوء إلى منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، التي تمنحك فرصة ثانية لتأمين تذكرتك قبل انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا (UEFA) بحسب عدة عوامل، منها النادي المضيف، مكان المباراة، ومرحلة البطولة. على سبيل المثال، مباراة نصف النهائي التي يشارك فيها ريال مدريد أو أرسنال ستكون أغلى بكثير من مباراة دور المجموعات في ليماسول لمتابعة بافوس.

عادةً ما تحدد الأندية أسعار تذاكر الدوري في بداية الموسم، لكن إذا تأهل فريق ما إلى الأدوار الإقصائية، قد ترتفع الأسعار لبعض المباريات حسب المنافس والمكان والطلب الجماهيري.

للحصول على آخر المعلومات حول التوافر والأسعار، يُنصح بمتابعة بوابات التذاكر الرسمية للأندية. كما تتوفر التذاكر حاليًا على منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بأسعار تبدأ من 35 يورو.

دوري أبطال أوروبا 2025/26: المباريات التي يجب مشاهدتها

مع اقتراب اليومين الأخيرين من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، نلقي الضوء على أبرز المباريات المنتظرة هذا الموسم:

إنتر ميلان ضد أرسنال

الثلاثاء 20 يناير – سان سيرو (ميلان)

يستضيف إنتر ميلان فريق أرسنال المتصدر والدوري الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة بعد في البطولة. هذه المباراة في الجولة السابعة هي الوحيدة التي تجمع بين فريقين من أفضل ثمانية فرق حاليًا، ومع تصدر كلا الفريقين لدورياتهما المحلية، من المتوقع أن تكون مواجهة أوروبية لا تُنسى. بينما حقق أرسنال الفوز في جميع مبارياته الست، يسعى إنتر ميلان لاستعادة توازنه بعد خسارتين متتاليتين أمام أتلتيكو مدريد وليفربول.

تاريخيًا، التقى الفريقان أيضًا في سان سيرو الموسم الماضي، حيث حقق إنتر فوزًا صعبًا 1-0 من ركلة جزاء في الشوط الأول سجّلها الدولي التركي هاكان تشالهانوغلو. لكن لم يكن النيرازوري متفوقًا طوال المباراة على الغانرز، فالتاريخ يذكّر بفوز ساحق لأرسنال على ميلان 5-1 عام 2003 بفضل ثنائية تييري هنري.

مواجهة مليئة بالإثارة، تعد الجماهير بأوروبا بأجواء كروية تاريخية لن تُنسى.

توتنهام ضد بوروسيا دورتموند

الثلاثاء 20 يناير – ملعب توتنهام هوتسبير (لندن)

يستعد توتنهام وبوروسيا دورتموند لمواجهة مثيرة في الجولة السابعة، بعد أن حقق كل فريق نتائج متشابهة في الجولات الست الأولى: 3 انتصارات، 2 تعادلات، وهزيمة واحدة. الفريقان حاليًا خارج المراكز الثمانية الأولى، حيث يحتل دورتموند المركز العاشر وتوتنهام المركز الحادي عشر، لذا فإن نتيجة هذه المباراة في لندن ستكون حاسمة بالنسبة لطموحاتهما الأوروبية، مع اقتراب المرحلة النهائية الصعبة من الدوري.

يسعى دورتموند، حامل لقب دوري أبطال أوروبا عام 1997 ووصيف البطولة قبل موسمين، للوصول على الأقل إلى دور الـ16 للموسم الرابع على التوالي. لكن توتنهام، حامل لقب الدوري الأوروبي، لن يكون سهلاً على الإطلاق، خاصة بعد فوزه بأربع مباريات متتالية ضد الفريق الألماني في المواجهات السابقة.

مواجهة مليئة بالإثارة تنتظر الجماهير في لندن، حيث سيتحدد مصير الفريقين في سباق التأهل لدور الـ16.

مرسيليا ضد ليفربول

الأربعاء 21 يناير – ملعب فيلودروم (مرسيليا)

بدأ مرسيليا، بطل النسخة الأولى من دوري أبطال أوروبا عام 1993، موسمه الأوروبي الحالي ببطء، بعد خسارته ثلاث مباريات من أصل أربع في البداية. لكنه استعاده توازنه بفوزين متتاليين على نيوكاسل ويونيون سان جيلواز. ومع ذلك، يعلم الفريق أنه بحاجة للفوز في آخر مباراتين من مرحلة الدوري للحفاظ على آماله في التأهل بين أفضل ثمانية فرق، بدءًا من المواجهة المقبلة على أرضه ضد ليفربول.

أما ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيقدم موسمًا أفضل نسبيًا، بعد الفوز في أربع من مبارياته الست الأولى، ليحتل المركز التاسع، متساويًا بالنقاط مع ثلاثة فرق من المراكز الثمانية الأولى. يبدو أن مباراة الريدز الأخيرة في مرحلة الدوري ضد قاراباغ على أرضه سهلة نظريًا، لكن الفريق سيبحث عن أكبر عدد من النقاط لضمان تأمين مركزه. الجدير بالذكر أن ليفربول حقق 3 انتصارات متتالية ضد مرسيليا، إلا أن آخر فوز كان منذ ما يقرب من 20 عامًا (2008).

بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان

الأربعاء 28 يناير – وستفالنشتاديون (دورتموند)

اعتمادًا على نتائج الجولة السابعة، من المرجح أن يحتاج دورتموند أو إنتر ميلان، أو ربما كلاهما، إلى نقطة أو أكثر من المواجهة المرتقبة في ملعب فيستفالنشتاديون. الأجواء في هذا الملعب، الذي يتسع لأكثر من 80,000 متفرج، ستكون بلا شك مذهلة ومشحونة بالإثارة.

وإذا كان التاريخ دليلًا، فنتوقع مباراة غنية بالأهداف. فقد شهدت المباريات الثلاث السابقة بين الفريقين على الأراضي الألمانية مواجهات مثيرة: فاز دورتموند 3-2 في 2019، وفاز إنتر ميلان 3-1 في 1994، فيما انتهت مباراة 1964 بالتعادل 2-2.

مواجهة حاسمة تعد الجماهير بأجواء كروية ساخنة وأهداف لا تُنسى.

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل

الأربعاء 28 يناير – بارك دي برانس (باريس)

شهدت مواجهات باريس سان جيرمان ونيوكاسل خلال مرحلة المجموعات قبل موسمين مباريات لا تُنسى، ويبدو أن التاريخ قد يعيد نفسه مع الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري هذا الموسم، حيث يتنافس الفريقان على المراكز الثمانية الأولى.

في آخر مباراة أوروبية على ملعب بارك دي برانس، استمتع الجمهور بعرض تهديفي مذهل، عندما واجه باريس خصمًا إنجليزيًا آخر. على الرغم من تأخر الفريق بهدف أمام توتنهام في نوفمبر، عاد فيتينا وزملاؤه بقوة ليحققوا فوزًا مثيرًا 5-3، مؤكدين على قدرة الفريق على قلب الموازين وإمتاع الجماهير بأهداف رائعة.

مباراة جديدة بين باريس ونيوكاسل تعد بالكثير من الإثارة والتشويق، خاصة مع منافسة الفريقين على بطاقة التأهل لدور الـ16.