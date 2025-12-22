دليل شراء تذاكر منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية 2025/26: الأسعار والتواريخ والمواقع والمزيد

تقترب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بسرعة، حيث ستنطلق في 21 ديسمبر بالمغرب، لتقدم ما يقرب من شهر كامل من كرة القدم المثيرة، الأهداف الرائعة، واللحظات التي لا تُنسى.

تدخل تونس البطولة كواحدة من أكثر الفرق احترامًا في القارة. ويجمع نسور قرطاج بين الخبرة الثرية والمواهب الصاعدة، مقدمين فريقًا قادرًا على التألق التكتيكي وتقديم مباريات مثيرة. كل مواجهة تعد فرصة جديدة للتألق، ما يجعل مشاهدة تونس أمراً لا بد منه لكل عشاق كرة القدم.

بالنسبة للمشجعين الذين يرغبون في متابعة تونس مباشرة من الملاعب، فإن التخطيط المسبق أمر أساسي. يغطي هذا الدليل من GOAL كل ما تحتاج معرفته، بدءًا من جدول المباريات والملاعب وصولًا إلى أسعار التذاكر ونصائح الشراء، لتسهيل حجز مقعدك ومتابعة رحلة تونس في كأس الأمم الأفريقية 2025 خطوة بخطوة.

ما هي الفرق المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025؟

مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، يستعد 24 منتخبًا من أقوى فرق القارة لخوض منافسة حامية على لقب البطولة الأبرز في أفريقيا. كل فريق يخطط لمواجهة خصومه بإصرار، أملاً في رفع الكأس والاعتلاء على عرش كرة القدم القارية.

وقد أسفرت قرعة دور المجموعات عن مجموعات مثيرة تحمل في طياتها مواجهات حماسية منذ أول مباراة، ما يبشر بانطلاقة مشوقة ستبقي الجماهير على أطراف مقاعدها طوال البطولة.

المجموعة أ: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر

المجموعة ب: مصر ، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي

المجموعة ج: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا

المجموعة D: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا

المجموعة E: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، موزمبيق

مع مزيج من الفرق القوية المعروفة والمنافسين المفاجئين، كل مجموعة مليئة بالإثارة المحتملة. يمكن للجماهير توقع معارك شرسة وأهداف مذهلة وتقلبات غير متوقعة بينما تتنافس الفرق على مكان في الأدوار الإقصائية.

متى ستقام كأس الأمم الأفريقية 2025؟

من المقرر أن تستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025) في الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، لتقدم ما يقارب أربعة أسابيع من كرة القدم المليئة بالإثارة والحماس، حيث تتنافس أفضل المنتخبات الوطنية الأفريقية على أغلى لقب في القارة.

أسفرت القرعة عن وقوع تونس في المجموعة C إلى جانب نيجيريا، أوغندا، وتنزانيا، في مجموعة تعد بمواجهات قوية ومليئة بالإثارة، بينما يسعى نسور قرطاج لتحقيق نتائج مميزة والانطلاق بقوة نحو الأدوار الإقصائية.

وسيخوض المنتخب التونسي جميع مبارياته في دور المجموعات بالعاصمة الرباط، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة كرة قدم من أعلى مستوى وسط أجواء كروية حماسية. فيما يلي جدول مباريات تونس في دور المجموعات:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 23 ديسمبر 2025، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش تونس ضد أوغندا استاد الأمير مولاي عبد الله، الرباط التذاكر 27 ديسمبر 2025، الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش نيجيريا ضد تونس ملعب الأمير مولاي عبد الله، الرباط التذاكر 30 ديسمبر 2025، الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش تونس ضد تنزانيا ملعب الأمير مولاي عبد الله، الرباط التذاكر

يمكن للجماهير توقع مباريات كرة قدم حاسمة وأجواء حماسية ولحظات مثيرة، حيث تسعى تونس للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

كيف تشتري تذاكر كأس الأمم الأفريقية لتونس؟

تتوفر تذاكر كأس الأمم الأفريقية 2025 بأسعار متنوعة لتناسب جميع الجماهير. تبدأ الأسعار الرسمية الصادرة عن CAF من حوالي 100 درهم مغربي (≈ 11 دولارًا) لمباريات دور المجموعات، بينما تصل إلى 400 درهم (≈ 43 دولارًا) حسب موقع المقعد وأهمية المباراة. ومع تقدم البطولة، ترتفع الأسعار في الأدوار الإقصائية، حيث تبلغ تذاكر ربع النهائي حوالي 600 درهم (≈ 65 دولارًا)، بينما تصل تذاكر نصف النهائي والنهائي إلى 900 درهم (≈ 97 دولارًا) للمقاعد العليا.

الطلب المرتفع، خصوصًا على الفرق الشهيرة مثل الجزائر، المغرب، ونيجيريا، يجعل التذاكر تنفد بسرعة، غالبًا خلال ساعات من طرحها. يمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد اللجوء إلى منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub و Ticombo، مع ملاحظة أن الأسعار في السوق الثانوية عادة ما تكون أعلى من القيمة الأصلية بسبب الإقبال الكبير.

ولمحبي تجربة يوم المباراة بشكل فاخر، تتوفر باقات الضيافة الرسمية التي تشمل مقاعد VIP، خدمات الطعام، صالات حصرية، وإمكانية الوصول إلى الكواليس. لتعظيم فرص الحصول على أفضل المقاعد، يُنصح بالحجز مبكرًا عبر القنوات الرسمية، ومتابعة منصات إعادة البيع فور توفر التذاكر، والنظر في خيارات الضيافة خصوصًا لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

أين ستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025؟

تستعد المغرب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025) في ست مدن رئيسية، مع تسعة ملاعب تم بناؤها أو تحديثها لتلبية أعلى المعايير الدولية. وستشهد هذه الملاعب مباريات البطولة من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، مقدمة تجربة مميزة ومرافق عالمية المستوى للاعبين والجماهير على حد سواء.

من أبرز الملاعب التي ستحتضن المباريات:

ملعب الأمير مولاي عبد الله (الرباط) - 68,700

ملعب مولاي حسن (الرباط) - 22,000

ملعب البريد (الرباط) - 18,000

ملعب الملحق الأولمبي (الرباط) - 21,000

ملعب بن بطوطة (طنجة) - 75,000

ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء) - 45,000

ملعب أدرار (أكادير) - 45,000

ملعب مراكش (مراكش) - 45,000

ملعب فاس (فاس) - 45,000