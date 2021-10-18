تصويت FIFA 22 | من هو أفضل حارس مرمى في العالم؟

كما اعتدنا منذ بضعة سنوات، يُطلق جول بشراكة مع FIFA 22 تصويتًا مفتوحًا للجماهير من أجل اختيار أفضل لاعب في كل مركز، بغية الخروج في النهاية بتشكيل نهائي يعكس آراء القراء حول هوية أفضل اللاعبين في العالم، وكذلك في لعبة الفيديو الأكثر شعبية في العالم.

وسيدخل التصويت كالعادة اللاعبون الخمس ذوي التقييم الأعلى في لعبة فيفا 22، والاختيار في النهاية يبقى للجماهير التي ترجح كفة لاعب على الآخرين.

أما اليوم، سنبدأ بمركز حراسة المرمى الذي سيعرف دخل الأسماء التالية:

مارك آندريه تير شتيغن | تقييم فيفا 22: 90

ما زال الحارس الألماني يُشكل حجر أساس في محاولات صمود نادي برشلونة رغم كل التخبطات التي يمر بها.

تمكن الموسم الفائت من التتويج مع برشلونة بلقب كأس الملك وكان له دوراً كبيراً في حسم عدّة نقاط خلال صراع سباق الليغا.

مستوياته مؤخراً تشهد بعض التراجع لكنه ما زال ضمن نُخبة حرّاس العالم.

يان أوبلاك | تقييم فيفا 22: 91

أحد أركان تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الاسباني من أمام العملاقين برشلونة وريال مدريد.

الحارس السلوفيني المتوّج بلقب زامورا كأفضل حارس في الليغا يستمر في إثبات موسم تلو الآخر أنه منافس شرس جداً على لقب أفضل حارس في العالم.

حارس طويل القامة، مرن، متميز في الكرات الهوائية والأرضية ويتميز بالشخصية القيادية داخل أرضية الميدان، ناهيك عن كونه لاعبًا لا يفقد تركيزه سوى قليلًا جدًا.

تيبو كورتوا | تقييم فيفا 22: 89

أثبت الحارس البلجيكي أنه أحد أفضل التعاقدات مؤخراً لريال مدريد، دوره المحوري وتصدياته الكبيرة في التوقيت والتأثير جعلت ريال مدريد منافساً حتى الرمق الأخير على لقب الدوري الإسباني.

الحارس البلجيكي يتمتع بسرعة اتخاذ القرار، قوي جداً في الكرات الهوائية و التمرير الطولي.

جيانلويجي دوناروما | تقييم فيفا 22: 89

تمكن الحارس الإيطالي الشاب من حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة يورو 2020 من لاعبين أمثال جورجينو وكريستيانو رونالدو ومبابي.

حارس باريس سان جيرمان الحالي وميلان السابق يتمتع بسرعة كبيرة في رد الفعل والتصديات العالية الأرضية

مانويل نوير | تقييم فيفا 22: 90

الحارس الألماني الثابت في مكانته ضمن أفضل الحراس في العالم إن لم يكن أفضلهم.

صاحب الـ35 ساهم مع فريقه في إكمال عقد السداسية عن موسم 2019-2020 واستمر في التألق مع بايرن ميونخ حاصداً الدوري الألماني.

مع استلام هانسي فليك زمام تدريب المنتخب الألماني من المتوقع أن يستمر نوير في تشكيل حجر أساس مع منتخب المانشافت

فمن أفضل حارس مرمى في العالم حسب رأيك؟ صوت هنا في الأسفل