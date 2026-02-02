كيفية شراء تذاكر LIV Golf 2026 في الرياض: الأسعار والفئات والجدول الكامل وتجارب كبار الزوار

إذا كنت تبحث عن واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية في الرياض لعام 2026، فإن بطولة LIV Golf في الرياض هي الحدث الذي لا يمكن تفويته. أربعة أيام من الجولف العالمي ونجوم الصف الأول وأجواء احتفالية وحفلات موسيقية ليلية تجعلها تجربة متكاملة تتجاوز مجرد بطولة جولف تقليدية.

مع وصول نجوم LIV Golf إلى نادي الرياض للجولف في فبراير المقبل، سيشهد عشاق اللعبة انطلاقة موسم مثيرة تحت شعار البطولة الشهير "Golf, Louder"، حيث تتزاوج المنافسات الرياضية مع الأجواء الاحتفالية والطاقة الجماهيرية والموسيقى الحية.

سيكون المشجعون في السعودية والمنطقة على موعد مع مشاهدة أسماء عالمية مثل جون رام وبروكس كوبكا ووبريسون ديشامبو عن قرب. ويزداد التشويق هذا العام مع إقامة المنافسات ليلًا تحت الأضواء الكاشفة، ما يتيح للجماهير تجربة مشاهدة فريدة وطقسًا معتدلًا وأجواءً احتفالية تشبه أكبر المهرجانات الرياضية العالمية.

وللعام الثاني على التوالي، تستضيف الرياض افتتاح الموسم، لتكون نقطة انطلاق الجولة العالمية التي تمتد عبر قارات متعددة. ومع التنظيم الاحترافي والأجواء الاحتفالية، تتحول البطولة إلى تجربة ترفيهية كاملة لكل زائر، تجمع بين المنافسة الرياضية والترفيه الموسيقي.

سواء كنت تخطط لشراء تذكرة الدخول العام لمتابعة الحدث بأسعار اقتصادية، أو تذكرة Grounds Plus لمزيد من الراحة والامتيازات، أو تجربة Club 54 الفاخرة لكبار الشخصيات، يقدم لك هذا الدليل كل ما تحتاجه لمعرفة كيفية شراء التذاكر والأسعار والفئات المختلفة وجدول عطلة نهاية الأسبوع الكامل.

متى سيقام LIV Golf 2026 في الرياض؟

يمثل موسم 2026 نقلة نوعية في تاريخ LIV Golf، مع اعتماد نظام 72 حفرة الذي يوسع البطولة لتستمر أربعة أيام مليئة بالإثارة والتحدي. تنطلق المنافسات من الأربعاء 4 فبراير وحتى السبت 7 فبراير، لتمنح المشجعين قيمة أكبر وفرصة لمتابعة المزيد من الجولف على مدار أربعة أيام متواصلة. وبما أن البطولة لا تتضمن أي نظام إقصاء، تضمن تذكرتك مشاهدة جميع النجوم وقادة الفرق والأسماء البارزة يتنافسون بلا توقف طوال فترة افتتاح الموسم الممتد.

التاريخ والوقت المكان التذاكر الأربعاء، 4 فبراير 2026، 17:05 نادي الرياض للجولف، الرياض التذاكر الخميس، 5 فبراير 2026، الساعة 17:05 نادي الرياض للجولف، الرياض التذاكر الجمعة، 6 فبراير 2026، الساعة 17:05 نادي الرياض للجولف، الرياض التذاكر السبت، 7 فبراير 2026، سيُعلن لاحقًا نادي الرياض للجولف، الرياض التذاكر

أين يُقام LIV Golf 2026 في الرياض؟

نادي الرياض للجولف هو مقر جولف السعودية ويقع على بعد 20 دقيقة فقط من قلب العاصمة. يُعرف هذا الملعب بكونه ملعب بطولات بار 72، ويتميز بممرات متعرجة ومساحة 7434 ياردة من اللعب الصعب.

تم تحديث الملعب مؤخرًا بتركيب إضاءة دائمة، مما يسمح ببدء موسم 2026 "بعد حلول الظلام". لا يوفر هذا الانتقال إلى الجولف الليلي مناخًا أكثر برودة للمشاهدين فحسب، بل يخلق أيضًا أجواءً كهربائية مضاءة بالنيون تعكس طاقة سباق الفورمولا 1 الليلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر LIV Golf 2026 في الرياض؟

تختلف أسعار التذاكر حسب مستوى الوصول والخدمات التي ترغب بها لتجربة البطولة:

تذكرة الدخول العام (Grounds Pass): تبدأ أسعار التذاكر ليوم واحد من 77 ريال سعودي عند الحجز المبكر ليوم الأربعاء، وترتفع إلى 136.50 ريال سعودي ليوم الجمعة الأكثر ازدحامًا. للحصول على أفضل قيمة، يمكن الحصول على تذكرة 4 أيام كاملة بسعر 255.50 ريال سعودي، لتتمكن من متابعة جميع المنافسات دون تفويت أي لحظة.

باقة Grounds Plus: تبدأ أسعار هذه الفئة من 153 ريال سعودي، وتوفر لك الوصول إلى منصات مشاهدة حصرية وصالة "The Oasis" التي تضم حمامات خاصة وبارًا يدفع فيه نقدًا، لتجربة أكثر راحة وخصوصية أثناء متابعة البطولة.

باقة Club 54 Hospitality: تجربة VIP فاخرة عند الحفرة 18 تشمل وجبات من إعداد طهاة محترفين، بار شامل، وأفضل إطلالة على المنافسات. تتراوح الأسعار بين 3400 و3600 ريال سعودي يوميًا، وهي الخيار الأمثل لعشاق الرفاهية والراغبين في تجربة متكاملة.

باقة Family Value: للأطفال دون 12 عامًا الدخول مجاني عند مرافقة شخص بالغ يحمل تذكرة Grounds Pass، ما يجعل البطولة تجربة مثالية للعائلات، تجمع بين الرياضة والترفيه في أجواء ممتعة وآمنة لجميع الأعمار.

أين يمكن شراء تذاكر LIV Golf 2026 في الرياض؟

تشتهر بطولة LIV Golf بشعارها "Golf, Louder" (جولف، بصوت أعلى)، وتقوم الرياض بتحويل هذا الشعار إلى تجربة حقيقية على أرض الواقع. فبالإضافة إلى متابعة المنافسات على 18 حفرة، تمنحك تذكرتك الدخول إلى مهرجان كامل لنمط الحياة والترفيه.

قرية المشجعين: تضم مناطق تفاعلية ممتعة لجميع الأعمار، بما في ذلك ساحة NERF X LIV Golf وأنشطة PLAY-DOH للأطفال، لتكون تجربة مثالية للعائلات وتضمن ساعات من المرح والإثارة.

الموسيقى الحية: تنتهي كل ليلة بعروض عالمية ضخمة، حيث استضافت البطولة في النسخ السابقة فنانين عالميين مثل Backstreet Boys، DJ Snake، وSalvatore Ganacci، لتضفي على الحدث أجواء احتفالية لا تُنسى.

الأجواء العامة: مع وجود دي جي مباشر على الملعب وإشعال الحماس من "بداية سريعة"، تظل الطاقة مرتفعة طوال اليوم. إنها مزيج فريد من رياضة عالمية المستوى وحفلة اجتماعية راقية، لتجربة لا يمكن أن تجدها في أي بطولة جولف أخرى.