نحن على موعد مع خاتمة درامية لموسم الدوري الإسباني خلال الأشهر المقبلة، حيث لا تفصل سوى ثماني نقاط فقط بين الفرق الأربعة الأولى في منتصف الموسم. ينتظر عشاق كرة القدم العديد من المواجهات المثيرة، مثل فياريال ضد ريال مدريد (24 يناير)، وريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، وبرشلونة ضد ريال مدريد.

يحظى الدوري الإسباني بإعجاب الملايين حول العالم، حيث يجلس المشجعون أسبوعيًا لمتابعة مباريات مليئة بالإثارة والتشويق. ومع أن برشلونة وريال مدريد غالبًا ما يسيطران على عناوين الصحف ويجذبون النجوم العالميين، فإن كل الفرق الكبرى قادرة على تقديم أداء لا يُنسى وإثارة الجماهير.

ستكون الأشهر القليلة المقبلة مليئة بالمباريات التي لا يمكن تفويتها، ويمكنك الآن تحقيق حلم حضور كرة القدم الإسبانية مباشرة من المدرجات عبر حجز تذكرتك لأحد المباريات القادمة. مع GOAL، ستحصل على آخر المعلومات حول التذاكر، بما في ذلك أماكن الشراء، الأسعار، وأفضل النصائح لضمان تجربة مشاهدة مثالية.

مباريات الدوري الإسباني 2026 القادمة

فيما يلي، يمكنك العثور على بعض مباريات الدوري الإسباني البارزة القادمة:

التاريخ المباراة (بتوقيت وسط أوروبا) المكان التذاكر السبت، 24 يناير فياريال ضد ريال مدريد (9 مساءً) استاد لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 25 يناير أتلتيكو مدريد ضد مايوركا (2 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ملعب متروبوليتانو (مدريد) تذاكر برشلونة ضد ريال أوفييدو (4:15 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) كامب نو (برشلونة) تذاكر السبت، 31 يناير أوساسونا ضد فياريال (4:15 مساءً) استاد إل سادار (بامبلونا) تذاكر ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد (6:30 مساءً) استاد سيوداد دي فالنسيا (فالنسيا) تذاكر إلتشي ضد برشلونة (9 مساءً) ملعب مارتينيز فاليرو (إلشي) تذاكر الأحد، 1 فبراير ريال مدريد ضد رايو فايكانو (2 مساءً) برنابيو (مدريد) تذاكر الأحد، 8 فبراير أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس (يُحدد لاحقًا) ملعب متروبوليتانو (مدريد) تذاكر برشلونة ضد مايوركا (يُحدد لاحقًا) كامب نو (برشلونة) تذاكر فالنسيا ضد ريال مدريد (يُحدد لاحقًا) ملعب ميستايا (فالنسيا) تذاكر فياريال ضد إسبانيول (يُحدد لاحقًا) استاد لا سيراميكا (فياريال) التذاكر

كيف تشتري تذاكر الدوري الإسباني؟

تتوفر خيارات متعددة لشراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى تذاكر الموسم الكامل وحزم الضيافة المميزة.

لضمان الحصول على التذاكر الموثوقة، يُنصح دائمًا بزيارة المواقع الرسمية للأندية، ثم الانتقال إلى قسم "التذاكر" لإتمام الشراء. غالبًا ما يتم طرح التذاكر قبل كل مباراة بأسابيع قليلة، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية.

يمكنك أيضًا شراء التذاكر مباشرة من مكاتب التذاكر الفعلية الموجودة في الملاعب أو بالقرب منها، كما لدى بعض الأندية نقاط بيع إضافية في مختلف مناطق المدينة لتسهيل الحصول على التذاكر.

وإذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن حجز مبكر قبل الطرح الرسمي أو تذاكر في اللحظة الأخيرة، يمكن الاعتماد على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub لضمان حضورك لكل لحظة من الإثارة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر الدوري الإسباني بشكل كبير من نادٍ إلى آخر. تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة حسب الفئة العمرية، بما في ذلك فئات البالغين، الناشئين، وكبار السن، مع اختلاف التفاصيل لكل نادي على حدة.

إلى جانب ذلك، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب على السعر بشكل كبير، حيث تكون التذاكر ذات الإطلالة المميزة والقريبة من أرض الملعب عادةً الأغلى. كما تصنف بعض الأندية المباريات حسب الأهمية؛ فتندرج المباريات الكبرى مثل ديربي مدريد (ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد) والكلاسيكو (برشلونة ضد ريال مدريد) ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع أسعار التذاكر وفقًا لذلك.

قامت GOAL بتحليل جميع أندية الدوري الإسباني لموسم 2025–2026، مع تحديد الملاعب الرئيسية ومتوسط أسعار تذاكر المباريات، لتسهل على مشجعي كرة القدم التخطيط لحضور المباريات المهمة والاستمتاع بتجربة لا تُنسى داخل المدرجات.

أسعار تذاكر الدوري الإسباني 2025-26 حسب النادي

نادي الملعب نطاق أسعار التذاكر (للبالغين) ألافيس منديزوروتزا 13 يورو - 59 يورو أتلتيك بلباو سان ماميس 30 يورو - 110 يورو أتلتيكو مدريد ميتروبوليتانو 30 يورو - 150 يورو برشلونة كامب نو 46 يورو - 149 يورو سيلتا فيغو باليدوس 20 يورو - 80 يورو إلتشي مارتينيز فاليرو 25 يورو - 90 يورو إسبانيول ملعب RCDE 30 يورو - 100 يورو خيتافي كوليسيوم 40 يورو - 95 يورو جيرونا مونتيلفي 35-64 ليفانتي سيوتات دي فالنسيا 30 يورو - 90 يورو مايوركا مايوركا سون مويكس 40 يورو - 95 يورو أوساسونا السادار 40 يورو - 140 يورو رايو فايكانو فاليكاس 20 يورو - 90 يورو ريال بيتيس لا كارتوخا 20 يورو - 90 يورو ريال مدريد سانتياغو برنابيو 20 يورو - 90 يورو ريال أوفييدو كارلوس تارتير 21 يورو - 75 يورو ريال سوسيداد أنويتا 25 يورو - 60 يورو إشبيلية رامون سانشيز-بيزخوان 45 يورو - 165 يورو فالنسيا ميستايا 30 يورو - 100 يورو فياريال لا سيراميكا 20 يورو - 50 يورو



على الرغم من أن هذه هي الأسعار الرسمية، إلا أن الطلب الهائل على بعض مباريات الدوري الإسباني يعني أن المشجعين قد يضطرون إلى اللجوء إلى خيارات إعادة البيع الثانوية، مثل StubHub. يمكن أن تتقلب الأسعار هنا، سواء فوق أو تحت السعر الرسمي للتذكرة، اعتمادًا على المباراة وقرب موعدها. التذاكر متاحة حاليًا بسعر يبدأ من 9 يورو.

ماذا نتوقع من الدوري الإسباني 2026؟

مشاهدة مباريات الدوري الإسباني على التلفزيون ممتعة بالطبع، لكن لا شيء يضاهي الحماس والإثارة عند التواجد في الملعب مباشرة، وتشجيع النجوم البارزين وهم يقدمون أفضل أداء لهم أمام أعينك. إنه حلم كل مشجع كرة قدم أن يرى كيليان مبابي يسجل هدفًا ساحرًا في سانتياغو برنابيو، أو يكون في كامب نو ليشهد سرعة وإبداع لامين يامال على الجناح.

لم يكن مفاجئًا أن يحتل برشلونة وريال مدريد المركزين الأول والثاني في الموسم الماضي، بعد أن حافظا على التفوق في المواسم الأربعة الماضية. تمكن برشلونة من الحفاظ على رباطة جأشه، وتوّج بلقبه الثامن والعشرين في الدوري الإسباني.

هذا الموسم، وبينما يتصدر برشلونة وريال مدريد السباق مجددًا، جاء فياريال كمفاجأة كبرى، ويواصل أتلتيكو مدريد معركته على اللقب. لكن الفرق الأصغر لا يمكنها التفريط في أي نقطة إذا أرادت البقاء ضمن الصراع، وعليها انتزاع نقاط من المنافسين الأقوياء لتبقى المنافسة محتدمة حتى اللحظة الأخيرة.

كيفية شراء تذاكر الضيافة في الدوري الإسباني

إذا كنت تبحث عن تجربة ضيافة فاخرة لمباريات الدوري الإسباني، فإن أفضل طريقة هي زيارة الموقع الرسمي للنادي للحصول على أحدث المعلومات حول الباقات المتاحة. تختلف خيارات ضيافة المباريات حسب الفريق والحزمة التي تختارها، لكنها غالبًا ما تشمل المأكولات والمشروبات الفاخرة، مع توفر تجارب طعام راقية في الباقات الأعلى سعرًا.

وتتيح بعض الباقات أيضًا مقاعد مميزة بإطلالة مباشرة على أرض الملعب، لتضمن لك تجربة مشاهدة لا تُنسى تجمع بين الإثارة الكروية والفخامة والراحة.

كيف يمكنني مشاهدة أو بث مباريات الدوري الإسباني؟

تتمتع Premier Sports بحقوق بث مباريات الدوري الإسباني لا ليغا مباشرة على التلفزيون وعبر الإنترنت في المملكة المتحدة خلال موسم 2025/26. يمكن متابعة المباريات مباشرة عبر Premier Sports Player على مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية.

في الولايات المتحدة، تمتلك ESPN+ حقوق بث مباريات الدوري الإسباني منذ عام 2021، حيث تتوفر جميع المباريات حصريًا عبر المنصة، بينما يتم بث بعض المباريات المختارة عبر شبكات ESPN العامة كل موسم.

كما تقدم خدمة Fubo بثًا عالي الجودة لجميع مباريات الدوري الإسباني، إذ تتضمن الآن ESPN في جميع باقاتها. توفر Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك باقة "Fubo Sports" التي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا في الأشهر التالية. تركز الخدمة على الرياضة بشكل كامل، وتضم أكثر من 28 قناة رياضية، بما في ذلك ESPN Unlimited، ESPN2، ESPNews، ESPNU، NFL Network، Tennis Channel، بالإضافة إلى القنوات المحلية مثل ABC، CBS، وFox، لتضمن لك متابعة شاملة لكل أحداث الدوري الإسباني وغيرها من البطولات الرياضية الكبرى.