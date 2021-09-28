جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في دوري أبطال أوروبا، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر الإثارة في مباريات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في دوري أبطال أوروبا، والذي انطلقت جولته الثانية أمس الثلاثاء.

البداية ستكون بمباراتي أتالانتا ضد يونج بويز وزينيت سان بطرسبرج ضد مالمو، وستشهد السهرة المباريات المنتظرة.

سيستضيف بايرن ميونخ دينامو كييف في أليانز أرينا، وفي نفس المجموعة سيحل برشلونة الجريح من هزيمة البافاري الثقيلة في الجولة الماضية بنفيكا.

أما قمة مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا فستجمع بين يوفنتوس وتشيلسي، كذلك سنكون على موعد مع إعادة لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين مانشستر يونايتد وفياريال.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر "29-9-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أتالانتا - يونج بويز 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium محمد بركات زينيت - مالمو 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أحمد عبده بايرن ميونخ - دينامو كييف 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 سوار الذهب بنفيكا - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium خليل البلوشي مانشستر يونايتد - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium عصام الشوالي يوفنتوس - تشيلسي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium حفيظ الدراجي سالزبورج - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English باسم الزير فولفسبورج - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 أحمد فؤاد

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