أصبح الأمر رسميًا الآن. مباراة سوبر بول LX تم تأكيدها، ونستعد لمشاهدة مواجهة نارية متجددة بين سياتل سي هوكس ونيو إنجلاند باتريوتس في واحدة من أكثر النهائيات ترقّبًا في عالم الرياضة.

بعد 272 مباراة في الموسم العادي و12 مواجهة حاسمة في الأدوار الإقصائية، لم يتبقَّ سوى فريقين فقط، كلاهما يطارد المجد الأبدي ويرفع كأس لومباردي في ليلة لا تُنسى. وستُقام المباراة النهائية المرتقبة على أرضية استاد ليفاي في سانتا كلارا، كاليفورنيا، يوم الأحد 8 فبراير 2026.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها استاد ليفاي السوبر بول، بينما تسجل كاليفورنيا ظهورها الرابع عشر كوجهة لنهائي دوري كرة القدم الأمريكية، مؤكدة مكانتها كعاصمة كبرى للأحداث الرياضية العالمية.

ولا تتوقف الإثارة عند حدود المباراة فقط. إذ تتحول منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى مسرح ضخم لاحتفالات أسبوع السوبر بول، مع سلسلة من الفعاليات المنتظرة، أبرزها NFL Honors، وSuper Bowl Experience، وSuper Bowl Opening Night. أحداث تمتد في مختلف أنحاء المنطقة، وتمنح الجماهير فرصة عيش أجواء استثنائية وصناعة ذكريات لا تُنسى قبل صافرة البداية.

وإذا كنت تحلم بالسفر إلى كاليفورنيا لتجربة أجواء السوبر بول عن قرب، فإن GOAL هنا لمساعدتك. تابع معنا دليلك الكامل حول كيفية شراء تذاكر السوبر بول LX، وأفضل طرق الحجز، ونصائح مهمة لضمان مقعدك في أكبر ليلة في كرة القدم الأمريكية.

كيفية الحصول على تذاكر سوبر بول 2026

Getty Images

لطالما كان الحصول على تذاكر السوبر بول مهمة صعبة، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن هذه المباراة تُعد الحدث الوحيد في الموسم الذي تُشرف فيه رابطة دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) بشكل مباشر على كل تذكرة يتم بيعها.

يتم توزيع تذاكر السوبر بول وفق نظام دقيق يضمن حصول أطراف متعددة على حصص محددة. إذ تُمنح نسبة من التذاكر لمشجعي الفريقين المتأهلين للنهائي، بينما تحصل بقية فرق الدوري أيضًا على حصص رسمية. وتُلزم رابطة الـNFL كل فريق يشارك في السوبر بول بتخصيص ما لا يقل عن 35٪ من حصته لجماهيره.

كما يمكن للجماهير الدخول في سحب رسمي على التذاكر، حيث يُتاح للفائزين شراء التذاكر بالقيمة الاسمية، وهي من الطرق القليلة للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي.

وبالإضافة إلى الفريقين المتأهلين، تحصل الفرق الثلاثون الأخرى غير المشاركة على حصتها من التذاكر. وفي نسخة هذا العام، يُعد سان فرانسيسكو الفريق المضيف، ويحصل على الحصة الأكبر المخصصة للمضيف بنسبة 5٪. أما رابطة الـNFL نفسها، فتحتفظ بحوالي 25٪ من إجمالي التذاكر، يتم توزيع جزء منها على مكاتب الرابطة، ولجنة استضافة السوبر بول، بالإضافة إلى عدد كبير من التذاكر التي تذهب إلى On Location Experiences، المزوّد الرسمي لباقات الضيافة الفاخرة.

التوزيع التقريبي لتذاكر السوبر بول:

رابطة NFL: 25.2٪ من التذاكر

الفريقان المشاركان في النهائي: 35٪ من التذاكر

الفريق المضيف: 5٪ من التذاكر

29 فريقًا آخر من فرق NFL: 1.2٪ لكل فريق (بإجمالي 34.8٪)

ومع اقتراب موعد سوبر بول LX، يُنصح أيضًا بمراقبة السوق الثانوية خلال الأشهر المقبلة. ورغم أن الأسعار على منصات مثل StubHub قد تكون أعلى في بعض الأحيان، إلا أن تأمين مقعدك مبكرًا لحضور النهائي الكبير في سانتا كلارا قد يمنحك راحة البال وفرصة عيش واحدة من أعظم التجارب الرياضية في العالم.

كيف تحصل على تذاكر NFL؟

مع اقتراب بدء أول مباراة رسمية في الموسم يوم 8 سبتمبر، يبدأ عشّاق كرة القدم الأمريكية في التساؤل: ما هي أفضل الطرق للحصول على تذاكر NFL ومتابعة فرقهم المفضلة عن قرب هذا العام؟

تذاكر موسم NFL 2025 في الولايات المتحدة أصبحت متاحة الآن، ويمكن شراؤها مباشرة لكل فريق عبر منصة Ticketmaster، مع اختلاف الأسعار حسب الفريق والمدينة والمقاعد. أما في حال كنت ترغب في شراء تذكرة موسمية جديدة، فستحتاج إلى التوجه إلى الموقع الرسمي للنادي الذي تشجعه للتسجيل وإتمام عملية الشراء.

وإذا لم يحالفك الحظ في الحصول على تذاكر فريقك عبر القنوات الرسمية، فلا يزال بإمكانك متابعة منصات إعادة البيع مثل StubHub، والتي قد تتيح فرصًا إضافية لحجز مقعد في إحدى مباريات دوري NFL. ومع ذلك، يُنصح دائمًا عند الشراء من طرف ثالث بمراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالتذاكر المُعاد بيعها على الموقع الرسمي لرابطة دوري كرة القدم الأمريكية، لضمان تجربة آمنة وخالية من المفاجآت.

كم تبلغ أسعار تذاكر سوبر بول 2026؟

بدأت أسعار تذاكر السوبر بول في السنوات السابقة من حوالي 5,000 دولار للمقعد الواحد، لكنها ارتفعت مؤخرًا لتصل أحيانًا إلى 35,000 دولار. بعض التذاكر تُباع بالقيمة الاسمية، التي تبدأ عادةً من 1,000 دولار وما فوق، لكنها نادرة جدًا. وعند شراء التذاكر ضمن باقات الضيافة الفاخرة، من المتوقع أن تدفع أكثر بكثير مقابل تجربة متكاملة لا تُنسى.

أما باقات التذاكر الرسمية التي تبيعها رابطة NFL مباشرة، فقد بدأت من حوالي 6,700 دولار للشخص الواحد، وتشمل مرافق إضافية مثل:

دخول حفلات ما قبل المباراة

لقاءات مع نجوم كرة القدم الأمريكية

مأكولات ومشروبات مجانية

على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن أسعار تذاكر سوبر بول 2026 بعد، يمكن توقع هيكل مشابه للسنوات السابقة، خاصة مع ارتفاع الطلب واستضافة المباراة في ملعب ليفاي، سانتا كلارا، كاليفورنيا:

مقاعد VIP على خط الجانب: 7,000 – 20,000 دولار

مقاعد مستوى النادي: 5,000 – 10,000 دولار

مقاعد الدرجة الأولى السفلية: 4,000 – 7,000 دولار

مقاعد الدرجة الأولى العليا: 2,500 – 4,500 دولار

التذاكر العامة: 1,500 – 3,000 دولار

من المعروف أن تذاكر السوبر بول تنفد بسرعة كبيرة، خصوصًا المقاعد المميزة والسفلية. لذلك، ننصح المشجعين الراغبين بحجز سوبر بول LX بـ:

متابعة الإعلانات الرسمية عن طرح التذاكر فور صدورها.

التحرك بسرعة عند فتح البيع لتأمين مقاعدهم المفضلة.

مراقبة الأسعار والتوافر لدى البائعين الثانويين الموثوقين مثل StubHub إذا لم تتاح التذاكر رسميًا.

متى تبدأ مبيعات تذاكر سوبر بول 2026؟

Getty Images

من المتوقع أن يبدأ البيع في أواخر يناير وأوائل فبراير،مباشرة بعد انتهاء مباريات بطولتي AFC وNFC. بعد ذلك، ستكون التذاكر متاحة عبر المنصات الرسمية وأيضًا عبر البائعين الثانويين.

إذا كنت تبحث عن باقات الضيافة والتذاكر المميزة، فغالبًا ما يتم طرحها مبكرًا، ما يمنحك فرصة أفضل لضمان مقعدك المفضل قبل نفادها. ينصح بالانضمام إلى قوائم الانتظار للباقات المميزة والضيافة لتكون أول من يحصل على إشعارات البيع المبكر، والحصول على فرصة شراء التذاكر قبل الجميع.

ماذا يمكن توقعه من سوبر بول 2026؟

ستستضيف سانتا كلارا مرة أخرى أعظم حدث في كرة القدم الأمريكية، بعد أن شهد ملعب ليفيز سابقًا مباراة السوبر بول 50 في 7 فبراير 2016 بين دنفر برونكوس وكارولينا بانثرز. كانت مباراة لا تُنسى من حيث الأداء الدفاعي، حيث تقدم برونكوس مبكرًا وحافظ على تقدمه حتى النهاية، ليفوز بنتيجة 24-10. نال فون ميلر لقب أفضل لاعب في المباراة، وكانت هذه المباراة أيضًا خاتمة رائعة لمسيرة الأسطورة بيتون مانينغ، الذي أعلن اعتزاله بعد شهر من رفع الكأس للمرة الثالثة مع دنفر. ومنذ ذلك الحين، لم يشارك فريق برونكوس في أي سوبر بول آخر.

ويعود سوبر بول إلى جذوره في 1967، عندما أقيمت أول نسخة على أرض كاليفورنيا في ملعب لوس أنجلوس ميموريال كوليسيوم، حيث خسر فريق كانساس سيتي تشيفز أمام غرين باي باكرز بنتيجة 35-10. وبعد ذلك، أصبح كأس السوبر بول مرتبطًا بالأسطورة فينس لومباردي، الذي قاد باكرز للدفاع عن لقبهم في العام التالي، وأُطلق اسمه على الكأس التي تُرفع سنويًا.

منذ السوبر بول الخامس عام 1971، تُقام المباريات دائمًا بين أفضل فريق من كل مؤتمر، مع سجل متوازن بين AFC وNFC بـ 27 فوزًا لكل منهما. أما الفرق الأكثر هيمنة في تاريخ البطولة، فهي نيو إنجلاند باتريوتس وبيتسبرغ ستيلرز، كل فريق حقق ستة انتصارات، ليصبحا أساطير السوبر بول بلا منازع.

مع عودة الحدث إلى ملعب ليفيز في 2026، ينتظر المشجعون مباراة تجمع بين الحماسة التاريخية والتشويق الحديث، لتضيف صفحة جديدة في تاريخ أعظم بطولة كرة قدم أمريكية.

النتائج التاريخية لمباريات نيو إنجلاند باتريوتس ضد سياتل سي هوكس

التاريخ الزائر نقاط الزائر المضيف نقاط المضيف النتيجة 15/09/2024 سياتل سي هوكس 2 نيو إنجلاند باتريوتس 2 خسارة/وقت إضافي 20/09/2020 نيو إنجلاند باتريوتس 30 سياتل سيهوكس 3 خ 13/11/2016 سياتل سيهوكس 31 نيو إنجلاند باتريوتس 2 خ 02/01/2015 نيو إنجلاند باتريوتس 28 سياتل سيهوكس 2 ف 14/10/2012 نيو إنجلاند باتريوتس 23 سياتل سيهوكس 2 خ 12/07/2008 نيو إنجلاند باتريوتس 24 سياتل سي هوكس 2 ف 17/10/2004 نيو إنجلاند باتريوتس 30 سياتل سي هوكس 2 ف 24/10/1993 سياتل سي هوكس 10 نيو إنجلاند باتريوتس 9 ف 19/09/1993 سياتل سيهوكس 1 نيو إنجلاند باتريوتس 1 ف 20/09/1992 سياتل سيهوكس 10 نيو إنجلاند باتريوتس 6 ف 10/07/1990 سياتل سي هوكس 3 نيو إنجلاند باتريوتس 2 ف 24/09/1989 سياتل سيهوكس 2 نيو إنجلاند باتريوتس 3 ف 12/04/1988 نيو إنجلاند باتريوتس 1 سياتل سيهوكس 7 ف 21/09/1986 سياتل سيهوكس 38 نيو إنجلاند باتريوتس 31 ف 17/11/1985 نيو إنجلاند باتريوتس 2 سياتل سي هوكس 1 ف 16/09/1984 نيو إنجلاند باتريوتس 38 سياتل سيهوكس 2 ف 19/12/1982 نيو إنجلاند باتريوتس 16 سياتل سيهوكس 0 ف 21/09/1980 نيو إنجلاند باتريوتس 37 سياتل سي هوكس 31 ف 10/09/1977 نيو إنجلاند باتريوتس 31 سياتل سي هوكس 0 ف

أين يُقام سوبر بول 2026؟

سيستضيف ملعب ليفيز في سانتا كلارا، كاليفورنيا، نسخة سوبر بول LX 2026. افتُتح الملعب حديثًا في 2014 ويقع غرب سان خوسيه الأكبر في منطقة خليج سان فرانسيسكو، وهو الملعب الرئيسي لفريق سان فرانسيسكو 49ers. ويبلغ عدد مقاعده 68,500 مقعد، وسيكون هذا الحدث هو المرة الثانية التي يقام فيها السوبر بول على أرضه، والثالثة تاريخيًا لمنطقة خليج سان فرانسيسكو، بعد مرور عشر سنوات على استضافة النسخة الأولى.

لا يقتصر شهرة ملعب ليفيز على كرة القدم الأمريكية، بل استضاف أيضًا فعاليات عالمية كبرى، أبرزها WrestleMania 31 لاتحاد المصارعة الحرة WWE في 2015، إلى جانب حفلات موسيقية ضخمة لنجوم عالميين مثل: تايلور سويفت وكولدبلاي وبيونسيه وذا رولينج ستونز وذا ويكند وإد شيران.

مع هذه الخلفية الغنية، لا يُعد ملعب ليفيز مجرد ملعب لكرة القدم الأمريكية، بل وجهة عالمية للرياضة والترفيه، مما يجعل حضور سوبر بول 2026 تجربة لا تُنسى على أرض واحدة من أشهر الملاعب في العالم.

أين يمكنني مشاهدة سوبر بول 2026؟

Getty Images

في الولايات المتحدة، ستقوم NBC ببث مباراة سوبر بول LX مباشرة. وهذه ستكون المباراة الثالثة ضمن عقد البث التلفزيوني الممتد 11 عامًا مع NFL، والذي يتيح التناوب بين CBS وFox وNBC وABC/ESPN كل أربع سنوات. كما يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر البث الرقمي على منصات Peacock وNFL+ وfuboTV.

أما في المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن تتاح المباراة عبر عدة قنوات، حيث يمكن للمشجعين المشاهدة على Sky Sports (NOW TV)، وITV (ITVX)، بالإضافة إلى البث الرقمي عبر NFL Game Pass على DAZN، لتوفير تجربة شاملة لجميع عشاق كرة القدم الأمريكية.

أماكن الإقامة في سانتا كلارا لحضور سوبر بول 2026

إذا كنت تخطط للسفر إلى سانتا كلارا، كاليفورنيا لحضور سوبر بول LX، فهناك العديد من خيارات الإقامة في منطقة خليج سان فرانسيسكو وما حولها. استخدم الخريطة التفاعلية أدناه لتحديد الفنادق والمساكن القريبة من الملعب، وضمان أقرب موقع ممكن للاستمتاع بأجواء الحدث التاريخي دون عناء التنقل.

من أين جاء اسم "سوبر بول"؟

يُقال إن مصطلح "سوبر بول" استُخدم لأول مرة في منتصف الستينيات من قبل مالك فريق كانساس سيتي تشيفز آنذاك، لامار هانت، الذي ذكر أن هذا الاسم كان بارزًا في ذهنه لأن أطفاله كانوا يلعبون بلعبة سوبر بول.

أما مصطلح "بول" (bowl) فقد نشأ من ملعب روز بول (Rose Bowl)، الذي كان موقعًا لأول مباريات كرة القدم الجامعية بعد انتهاء الموسم في أوائل القرن العشرين. وقد استوحى تصميمه على شكل وعاء من ملعب ييل بول (Yale Bowl)، الذي كان النموذج الأولي للعديد من ملاعب كرة القدم في الولايات المتحدة.

سوبر بول 2026: ما تحتاج إلى معرفته

سيكون سوبر بول LX أحد أكثر الأحداث الرياضية طلبًا، ليس فقط في العام الحالي، بل في التاريخ، حيث يعد الفوز في اليانصيب أرخص طريقة للحصول على تذكرة. ومع ذلك، مع محدودية الخيارات، قد يكون من الأفضل للمشجعين اللجوء إلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للحصول على مقعد ومشاهدة ذروة مثيرة لموسم NFL.