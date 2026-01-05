لا صوت يعلو فوق صوت "ديربي مدريد"! ففي العاصمة الإسبانية لا توجد لحظات مملة، فكيف إذا انتقل الصراع إلى أرض المملكة العربية السعودية؟ جدة على موعد مع الإثارة، حيث يتصادم ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والهدف واحد: حجز مقعد في النهائي ومواصلة الطريق نحو اللقب.

خلف الشاشات تكون المشاهدة ممتعة، لكن لا شيء يضاهي صرخة الجماهير واهتزاز الشباك وأنت في قلب الحدث داخل استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة). هل سنشهد مهرجاناً تهديفياً جديداً يكرر ملاحم الفريقين التاريخية؟

يستعرض معكم GOAL كل ما تريدون معرفته لحضور هذه القمة المرتقبة؛ من كيفية شراء التذاكر، الأسعار، وموعد الانطلاق.

متى ستقام مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) التذاكر الخميس، 8 يناير 2026 أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد (7 مساءً) التذاكر

تستعد مدينة جدة لاستقبال الحدث المرتقب، حيث يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، الملقب بـ "الجوهرة المشعة"، كافة مواجهات كأس السوبر الإسباني 2026. هذا الصرح العالمي الذي يقع على بُعد 30 كم شمال عروس البحر الأحمر، يمثل الوجهة الرياضية الأبرز في المنطقة منذ افتتاحه عام 2014.

قبل ظهور "الجوهرة"، كانت جماهير أندية جدة تملأ جنبات ملعب الأمير عبد الله الفيصل، لكن مع تدشين هذا الاستاد المونديالي، انتقلت كرة القدم السعودية إلى عصر جديد:

ثاني أكبر ملاعب المملكة: يأتي "الجوهرة" في المرتبة الثانية بعد ملعب الملك فهد بالرياض بسعة تتخطى 60 ألف متفرج.

معقل النمور والراقي: يتقاسم قطبا الدوري السعودي، نادي الاتحاد ونادي الأهلي، هذا الملعب المهيب لخوض مبارياتهما الكبرى.

أكثر من مجرد كرة قدم.. تاريخ من الأحداث العالمية

لم تكن الشباك وحدها هي ما اهتز في "الجوهرة"، بل كان الاستاد مسرحاً لفعاليات عالمية غير مسبوقة:

عالم WWE: استضاف الملعب نزال "Greatest Royal Rumble" التاريخي عام 2018 بمشاركة 50 نجماً.

نزال البحر الأحمر: شهد الملعب في أغسطس 2022 مواجهة الوزن الثقيل الأسطورية في الملاكمة بين أولكسندر أوسيك وأنتوني جوشوا.

الآن، الكرة في ملعب نجوم الدوري الإسباني ليكتبوا فصلاً جديداً من الإثارة على أرض "الجوهرة المشعة" في قلب جدة.

كيفية شراء تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد

لشراء تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي الذهاب إلى منصة WeBook.com الرسمية، والتي هي أيضًا منصة بيع التذاكر الرسمية للدوري السعودي للمحترفين.

قد يرغب أولئك الذين يرغبون في حضور المباراة في النظر في مواقع ثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر في اللحظة الأخيرة، حيث من المرجح أن تنفد التذاكر مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد: كم تبلغ تكلفتها؟

تم تقسيم تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 إلى الفئات التالية وتم تسعيرها وفقًا لذلك عبر القنوات الرسمية:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. متاحة بسعر 356 ريال سعودي لنصف النهائي.

الفئة 2: تشمل الطبقات العليا والسفلى خارج مناطق الفئة 1. متاحة بسعر 255 ريال سعودي لنصف النهائي.

الفئة 3: أقسام الطابق السفلي خلف المرمى. متاحة بسعر 151 ريال سعودي لنصف النهائي.

الفئة 4: الأقل سعراً، وتقع في الطابق العلوي خلف المرمى. متاحة بسعر 91 ريالاً سعودياً لنصف النهائي.

على مواقع إعادة البيع مثل StubHub، يمكن للمشجعين الحصول على تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 بسعر يبدأ من 195 ريال سعودي.

ماذا نتوقع من مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد 2026؟

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الـ 42 من كأس السوبر الإسباني، البطولة التي تجمع صفوة أندية الليجا وكأس الملك. ومنذ تحولها إلى نظام "المربع الذهبي" في عام 2020، لم تتوقف الإثارة، لكن نسخة 2026 تحمل مفاجأة تاريخية؛ فللمرة الأولى سيشارك صاحبا المركزين الثالث والرابع في الدوري، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، وذلك بعد هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على نهائي كأس الملك وصدارة الليجا في موسم 2025.

تواصل السعودية كتابة التاريخ مع الكرة الإسبانية، حيث استضافت المملكة جميع نسخ النظام الجديد باستثناء واحدة. وبعد ثلاث نسخ ناجحة في الرياض، تعود جدة هذا العام لتستضيف البطولة للمرة الثالثة، واعدةً الجماهير بليالٍ كروية لا تُنسى في "الجوهرة المشعة".

رغم سطوة الجار "الملكي" تاريخياً، إلا أن أتلتيكو مدريد تحت قيادة "التشولو" دييجو سيميوني يمر بفترة من التوهج. "الروخيبلانكوس" لا ينافس فقط في سباق ثلاثي شرس على لقب الدوري الإسباني مع الريال والبارسا، بل يدخل السوبر بذكريات انتصار تاريخي:

خماسية للتاريخ: يدخل أتلتيكو اللقاء متسلحاً بسلسلة من 5 مباريات دون هزيمة ضد الريال في الليجا.

زلزال المتروبوليتانو: في سبتمبر الماضي، دك أتلتيكو شباك غريمه بنتيجة 5-2، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الفريق خماسية في الديربي منذ قرابة 75 عاماً!

لا يمكن نسيان المواجهة الملحمية التي جمعت القطبين في نصف نهائي سوبر 2024 بالرياض؛ حينها انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 في سهرة حبست الأنفاس، قبل أن يحسم ريال مدريد التأهل في الوقت الإضافي بفضل هدفي خوسيلو وبراهيم دياز.

فهل ينجح ريال مدريد في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في نصف نهائي السوبر على الأراضي السعودية، أم أن لكتيبة سيميوني رأياً آخر في "عروس البحر الأحمر"؟

كيفية الحصول على تذاكر ضيافة كأس السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 مع باقات الضيافة الكاملة، التي تشمل تذاكر مميزة ووجبات طعام ومشروبات وغير ذلك، وهي متاحة لأي من المباراتين أو كليهما.

الباقات متاحة على النحو التالي:

نصف النهائي: الفضية 1028 ريال سعودي، الذهبية 1804 ريال سعودي

كلا نصف النهائي (بالإضافة إلى النهائي): فضية 5419 ريال سعودي، ذهبية 8514 ريال سعودي

تتضمن الباقات المزايا التالية:

الفضية

موقف سيارات محجوز بالقرب من الملعب

مجموعة مختارة من الأطعمة والمشروبات طوال فترة الحدث

مقاعد مميزة بالقرب من مقاعد اللاعبين وملعب اللعب لتجربة غامرة

ذهبية

استمتع بأفضل الإطلالات على الأحداث مع راحة لا مثيل لها

أطباق شهية ومشروبات منعشة طوال الحدث

فرصة للقاء اللاعبين أو الضيوف المميزين (حسب الاقتضاء)

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد: متى ستقام المباراة التالية؟

بعد مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة، من المقرر أن يلتقي الفريقان المدريديان في مباراة الدوري الإسباني في ملعب البرنابيو في مارس. المعلومات الحالية عن المباراة هي كما يلي:

التاريخ المباراة التذاكر الأحد، 22 مارس 2026 الدوري الإسباني: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (يُحدد لاحقًا) التذاكر



للراغبين في شراء تذاكر ريال مدريد في ملعب برنابيو لكل مباراة على حدة، تتراوح أسعار التذاكر للبالغين بين 281 و731 ريال سعودي عند الشراء مباشرة من النادي. يتقلب السعر حسب هوية الفريق المنافس وموقع المقعد في الملعب.

تستخدم المباريات ذات الطلب المرتفع مثل إل ديربي مدريلينو أو إل كلاسيكو أسعارًا ديناميكية. لذلك، يمكن أن ترتفع أسعار تذاكر ريال مدريد إلى ما بين 1125 و 1500 ريال سعودي للمقاعد من الفئة 1.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية حول التوافر والأسعار. تتوفر التذاكر حاليًا على المواقع الثانوية مثل StubHub بسعر يبدأ من 1083 ريال سعودي لمباراة مارس.

كيف كان أداء أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني؟

توج كل من أتلتيكو وريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني في الماضي. تحقق من أدائهما السابق في المسابقة أدناه:

الفريق المشاركات آخر ظهور الانتصارات ريال مدريد 22 2025 الوصيف 13 أتلتيكو مدريد 10 2024 نصف النهائي 2

أداء أتلتيكو مدريد وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

2020

جدة: مدينة الملك عبد الله الرياضية

فالنسيا 1-3 ريال مدريد

برشلونة 2-3 أتلتيكو مدريد

2021

لعبت في إسبانيا بدون جمهور بسبب كوفيد

ريال مدريد 1-2 أتلتيك كلوب

2022

الرياض: استاد الملك فهد الدولي

برشلونة 2-3 (بعد الوقت الإضافي) ريال مدريد

أتلتيكو مدريد 1-2 أتلتيك كلوب

2023

الرياض: استاد الملك فهد الدولي

ريال مدريد 1-1 فالنسيا (فاز ريال مدريد بركلات الترجيح)

2024

الرياض: استاد جامعة الملك سعود

ريال مدريد 5-3 (بعد الوقت الإضافي) أتلتيكو مدريد

2025

جدة: مدينة الملك عبد الله الرياضية

ريال مدريد 3-0 مايوركا