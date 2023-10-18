"GOAT" .. جماهير النصر تُحضر لمفاجأة رائعة لكريستيانو رونالدو!

تعرف على المفاجأة التي يتم تحضيرها للنجم البرتغالي من جانب جماهير النصر

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قررت جماهير نادي النصر التحضير لمفاجأة رائعة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مباراة الفريق أمام ضمك.

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ويواجه نادي النصر نظيره ضمك مساء يوم السبت المقبل، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وتداولت جماهير النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورًا لـ"الإنترو" الذي يظهر فيه رونالدو وهو يرتدي زي شخصية "كابتن أمريكا" عليه شعار نادي النصر، وبجواره 200 إشارة إلى خوضه أكثر من 200 مباراة مع منتخب بلاده.

كما تم تداول أيضًا صورة "تيفو" سيتم رفعه خلال المباراة، سيكون عبارة عن كلمة GOAT 7 في إشارة إلى النجم رونالدو، لإنجازاته العظيمة.

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وتألق رونالدو رفقة منتخب بلاده البرتغال في تصفيات يورو 2024، وذلك خلال مباراتي سلوفاكيا والبوسنة، حيث سجل 4 أهداف بواقع هدفين في كل مباراة، ليعزز صدارته لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ البرتغال.

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