من هو أبطأ لاعب في فيفا 20؟

في هذا التقرير ينقل جول لعشاق FIFA 20 قائمة بأبطأ اللاعبين في اللعب الجديدة، والتي بالتأكيد ستتكون من عدد من حراس المرمى وعلى رأسهم حارس ريال مدريد

أصبحت سرعة اللاعبين من أهم جوانب كرة القدم والألعاب المحاكية لها على غرار الفيفا، وهو الأمر الذي لم يتغير في لعبة فيفا 20 التي يفضل فيها المستخدمون اللاعبون الأكثر سرعة لأنديتهم.

ومع ذلك، يمكن للاعبون الذين لا يتمتعون بسرعة كبيرة تطوير أنفسهم في جانب السرعة والتسارع ، ليصبحوا من اللاعبون المفيدون في FIFA 20.

وفي هذا التقرير سنتعرف على أبطأ اللاعبين في فيفا 20، والذين عادةً ما يكونون حراس المرمى والمدافعين.

أبطأ اللاعبين في فيفا 20

كما هو متوقع، فإن أبطأ اللاعبين في فيفا 20 من حراس المرمى، ومنهم اثنين يمتلكان سرعة بتقييم يبلغ 11.

اللاعب الأبطأ في FIFA 20 هو حارس فريق يونيون ماجدالينا هوراسيو راميريز، والذي يمتلك تسارع يبلغ 14، وهذا يعني أنه أبطأ من الحارس البولندي ميلوش مليتشكو، والذي يمتلك سرعة 11 لكن تسارعه يبلغ 34، ومن المفارقة أن أسرع لاعب في اللعبة أداما تراوري يمتلك سرعة 97 وتسارع 96.

حارس نادي جلينجهام سيمون رويس ليس من المفاجئ تواجده في قائمة أبطأ اللاعبين في فيفا 20، ويتواجد صاحب الـ48 عامًا في اللعبة الجديدة رغم إجباره على أخذ مكان في مقاعد البدلاء لفريقه بعد حادثة إصابته في سبتمبر، ليتقاعد ويصبح مدرب الحراس لفريقه جيلينجهام.

من المفاجئ أن يتواجد لاعب من ريال مدريد في قائمة الأبطأ في FIFA 20، حيث يتواجد هذا العام الحارس دييجو ألتيوب كواحد من أبطأ اللاعبين في اعالم، كما أنه متوفر مع الميرينجي كحارس ثالث بعد رحيل أندري لونين إلى بلد الوليد على سبيل الإعارة.

# اللاعب الفريق التسارع السرعة 1 هوراسيو راميريز يونيون ماجدالينا 14 11 2 ميلوش مليتشكو ليخ بوزنان 34 11 3 جيلسون أكونيا أفاي 12 13 4 سيمون رويس جيلينجهام 12 13 5 مارسيلو سواريز يونيفيرسداد كاتوليكا 34 14 6 كيفن برول دينامو دريسدن 15 15 7 نيكولاس فوراستيرو أرجنتينوس جونيورز 16 15 8 مارتن فان دي فوردت جينك 16 15 9 ألتيوب ريال مدريد 17 15 10 دانييل كايزر شلاسك فروكلاف 18 15

أبطأ اللاعبين دون الحراس في فيفا 20

أبطأ ثلاثة لاعبين في فيفا 20 يلعبون في مركز قلب الدفاع ويتخطى عمرهم 30 عامًا، الأول هو الأربعيني فرودي كيبي، الأبطأ على الإطلاق، والذي سبق له اللعب في صفوف ليفربول لكنه لم يشارك إلا في مباراتين فقط في كأس الرابطة طوال مسيرته مع الريدز، وهو يلعب لنادي ليلستروم منذ عام 2002 وساعده في الوصول للدرجة الأعلى في الدوري النرويجي في 2017.

يعد ويس مورجان واحدًا من أبطأ اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد مُنح في FIFA 20 تقييم سرعة يصل إلى 29، وهو نفس رقم التسارع الخاص به في اللعبة، ليتواجد بذلك في المركز الرابع في قائمة الأبطأ.

نوري شاهين متوسط ميدان فيردر بريمن هو لاعب الوسط الأبطأ في فيفا 20، أما أبطأ جناح فهو وو كينج الذي يلعب في دانجدينج، والذي يمتلك سرعة تبلغ 32.

المهاجم الأبطأ في FIFA 20 هو جلين موراي لاعب برايتون، بفارق ليس بالبعيد عن مهاجم نابولي فيرناندو يورينتي، ويمتلك اللاعبان سرعة تصل إلى 30 للأول و32 للثاني.