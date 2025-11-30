ما القنوات الناقلة لمباراة فنربخشة وجلطة سراي في الدوري التركي 2025-2026؟ وكيف أشاهدها عبر الإنترنت

تشهد الجولة الرابعة عشرة من الدوري التركي 2025-2026 ديربي بين الكبار.

جلطة سراي، الذي يتصدر الدوري برصيد 32 نقطة بعد 13 جولة، سيزور فنربخشة، الذي يتخلف عنه بنقطة واحدة، في مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي.

ويسعى فنربخشة، الذي حقق فوزًا وحيدًا في آخر ثماني مواجهات في الدوري الممتاز ضد جلطة سراي كان في أبريل 2022، إلى تحقيق فوز على الفريق الأصفر والأحمر على أرضه بعد فترة طويلة.

جلطة سراي، الذي بدأ هذا الموسم بهدف الفوز باللقب الرابع على التوالي، يسعى إلى توسيع الفارق في النقاط بفوزه على فنربخشة على أرضه.

وتقام مباراة الجولة 14 من الدوري التركي الممتاز مساء الاثنين 1 ديسمبر 2025.

يوفرGOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة، بما في ذلك القنوات التلفزيونية وجداول البث والمزيد.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة فنربخشة ضد جلطة سراي في الدوري التركي 2025-2026؟ - القنوات التلفزيونية والبث المباشر

ستبث مباراة فنربخشة - غلطة سراي مباشرة على قناة beIN SPORTS 1 في تركيا. يمكن لعشاق كرة القدم الذين يرغبون في مشاهدة المباراة رقمياً متابعتها مباشرة عبر beIN Connect أو TOD. ونظراً لأن المباراة ستبث حصرياً بموجب حقوق البث الخاصة بـ beIN، فيجب مشاهدتها عبر منصات قانونية.

كما تّذاع المباراة في الشرق الأوسط عبر قناة beIN SPORTS 2 بتعليق أحمد فؤاد.

كيف يمكنك مشاهد مباراة فنربخشة وجلطة وسراي في الدوري التركي 2025-2026 من أي مكان باستخدام VPN؟

يمكن لعشاق كرة القدم في الخارج استخدام خدمة VPN لمشاهدة المباراة إذا لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى بث الدوري الممتاز في بلدانهم. تعمل خدمات VPN الموثوقة مثل NordVPN على تشفير اتصالك بالإنترنت، مما يتيح لك الوصول إلى خدمات البث في بلدان مختلفة. إذا لم تكن متأكدًا من أفضل خيار VPN، يمكنك الاطلاع على دليل GOALلخدمات VPN الخاصة ببث الأحداث الرياضية.

موعد انطلاق مباراة فنربخشة ضد جلطة سراي في الدوري التركي 2025-2026

دوري السوبر التركي - Super Lig استاد سوكرو ساراكوجلو

ستبدأ مباراة فنربخشة وجلطة سراي في ملعب تشوباني في الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.

أخبار الفريق وتشكيلات اللاعبين

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

أخبار فريق فنربخشة

يمر فنربخشة بفترة سيئة بعد التعادل ضد فيرينكفاروس. لن يتمكن شالار سوينجو وسيباستيان شيمانسكي، اللذان لا يزالان يخضعان للعلاج، من اللعب. كما لن يتمكن جايدن أوستروولد وإسماعيل يوكسك وفريد، الموقوفون عن اللعب، بالإضافة إلى إرفان كان كاهفجي، الذي تم استبعاده من التشكيلة، من المشاركة في المباراة. وقد تحدث حالات غياب مماثلة في الديربي.

منذ أول مباراة لدومينيكو تيديسكو في الدوري الممتاز في سبتمبر 2025، فنربخشة هو الفريق الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات (7) والنقاط (24).

حقق فنربخشة فوزه الوحيد في آخر ثماني مباريات في الدوري الممتاز على جلطة سراي في أبريل 2022 (3 تعادلات و4 هزائم)، وكان قد فاز في 14 من أصل 18 مباراة سابقة (4 تعادلات).

يمكن أن يصبح كريم أكتوركوغلو رابع لاعب في تاريخ الدوري الممتاز، بعد شيفكي شينلين وتانجو تشولاك وسافيت سانجاكلي، يسجل أهدافًا لكلا الفريقين في المباريات بين فنربخشة وجلطة سراي.

أخبار فريق جلطة سراي

قبل الديربي، يعاني العديد من لاعبي الفريق الأصفر والأحمر من إصابات. في آخر مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد سانت جيلواز، غاب فيكتور أوسيمين وإسماعيل جاكوبس وماريو ليمينا وويلفريد سينجو وكان أيهان ويونس أكجون وبركان كوتلو بسبب الإصابات.

بينما يستمر علاج اللاعبين المصابين في الفريق الأصفر والأحمر، تتجه الأنظار إلى فيكتور أوسيمين. المهاجم، الذي أصيب في مباراة المنتخب النيجيري ضد الكونغو، غاب عن مباراتي جينجلربيرليجي وسانت جيلواز. ووفقًا لتقرير صحفية، خضع أوسيمين لعلاج مكثف وسيتمكن المهاجم النيجيري من اللعب في الديربي.

جلطة سراي، الذي خسر 1-0 أمام كوجالي سبور في آخر مباراة له خارج أرضه في الدوري الممتاز، لم يتعرض لخسارتين متتاليتين خارج أرضه تحت قيادة أوكان بوروك (61 مباراة).

جلطة سراي (فوز واحد وتعادل واحد)، الذي فاز في أربع من آخر ست مباريات له في الدوري التركي الممتاز ضد فنربخشة، يمكن أن يعادل رصيده السابق من الانتصارات في 36 زيارة (5 انتصارات و9 تعادلات و22 هزيمة).

سيدخل إلكاي جوندوجان (هدفان وتمريرة حاسمة واحدة)، الذي شارك في تسجيل هدف في كل مباراة من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري التركي الممتاز، إلى الملعب بهدف معادلة أطول سلسلة له في مسيرته في الدوري الممتاز.

مستوى الفريقان

فنربخشة، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الدوري التركي الممتاز هذا الموسم، فاز مؤخرًا على ريزيسبور 5-2 خارج أرضه. ويطمح الفريق الأصفر والأزرق إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بحصد ثلاث نقاط أمام جلطة سراي.

جلطة سراي، الذي تعرض لهزيمته الوحيدة هذا الموسم في الدوري الممتاز أمام كوجالي سبور في 9 نوفمبر، فاز مؤخرًا 3-2 على جينجلربيرليجي.

المواجهات المباشرة

سيتواجه فنربخشة وجلطة سراي للمرة 137 في تاريخ الدوري التركي الممتاز. في هذه المنافسة، يتفوق الفريق الأصفر والأزرق بـ 53 فوزًا مقابل 38 (45 تعادلًا).

انتهت آخر خمس مباريات بين فنربخشة وجلطة سراي لصالح الفريق الأصفر والأحمر. فاز جلطة سراي بثلاث من هذه المباريات، وانتهت واحدة بالتعادل، بينما تمكن فنربخشة من الفوز بمباراة واحدة فقط.

ترتيب الفريقان في الدوري التركي

يحتل جلطة سراي صدارة جدول الدوري التركي 2025-2026 برصيد 32 نقطة بعد 13 أسبوعًا، بينما يحتل فنربخشة المركز الثاني برصيد 31 نقطة.