تعرف على كل ما يخص عرض كراون جول 2021 والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، وكيف يمكن شراء التذاكر وما هي الأسعار وأبرز النزالات..

شعبية جارفة للمصارعة الحرة في الشرق الأوسط وبين العرب بشكل عام، وسيكون عشاق هذه اللعبة على موعد مع عرض crown jewel استثنائي في المملكة العربية السعودية.

وكالمعتاد، سيشهد العرض نزالات مثيرة للغاية تنتظرها الجماهير، ومما يزيد من الحماسة أن العروض المقامة في السعودية بآخر عامين تشهد إثارة منقطعة النظير بأتم معاني الكلمة.

سيشهد العرض مشاركة مصارعين كبار مثل بروك ليسنر وجولد بيرج وغيرهما، كما يفترض أن تكون المنافسة به استثنائية قياسًا بحجم النزالات المعلن عنها حتى الآن.

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إذا ما أردت مشاهدة Crown Jewel 2021 من قلب الحدث، فكيف يحدث ذلك؟ وما هي أسعار التذاكر؟ وما هي أبرز النزالات؟ جول يصحبكم في رحلة لاستكشاف كل هذه الأمور.

ما هي عروض كراون جول Crown jewel 2021؟

عرض كراون جول هو من ضمن سلسلة العروض الشهرية المقدمة من شركة WWE للمصارعة الحرة، ويعد من أكبر العروض عبر العام التي تحظى بمتابعة ضخمة، حاله كحال ريسلمانيا على سبيل المثال.

العروض الشهرية في WWE تقام مرة كل شهر وهي مختلفة عن RAW وسماك داون، فغالبًا ما تتواجد بها النزالات الكبرى التي تحدد الألقاب وغيرها.

ما هو موعد انطلاق عرض كراون جول 2021؟

عرض Crown jewel 2021 يُقام بالعاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 21 أكتوبر ابتداء من الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

ومن المقرر أن يحتضن مسرح محمد عبده هذا العرض التاريخي.

ما هي طرق شراء وأسعار عرض كراون جول 2021؟

تبدأ أسعار تذاكر عرض Crown jewel 2021 من 50 ريال وتصل حتى 2800 ريال.

يمكن شراء التذاكر فقط عبر موقع موسم الرياض من خلال الضغط هنا

أما أسعار التذاكر بالتفصيل، فتقسم على النحو الآتي:

الفئة السعر A Left 100 ريال B Left 50 ريال C Left 100 ريال D Left 50 ريال G Left 50 ريال A Right 100 ريال B Right 50 ريال C Right 100 ريال D Right 50 ريال G Right 50 ريال E 50 ريال F 150 ريال VIP 350 ريال VVIP 900 ريال Royal 1900 ريال BOX 2800 ريال

ما هي شروط الحضور لعرض Crown jewel 2021؟

التذاكر غير قابلة للبيع والإلغاء ولا يمكن استرجاعها أو استبدالها.

عند شراء التذاكر يتم التعهد بجميع الشروط المنصوص عليها والامتثال لها.

في حال حدث طارئ أدى لإلغاء الفعالية أو تأجيلها يتم استعادة قيمة التذكرة.

الحرص على إضافة التَّذْكِرَة إلى تطبيق توكلنا.

الأسعار شاملة قيمة الضريبة.

تفتح الأبواب الساعة 5 مساء بتوقيت الرياض.

ما هي أبرز نزالات عرض crown jewel 2021؟

النزال الأبرز والأهم سيكون بين بروك ليسنر ورومان رينز على لقب Universal champion.

كما يلتقي بيج إي مع درو ماكنتاير على لقب WWE، وتوجد قمة بين بوبي لاشلي والأسطورة جولد بيرج في نزال سيكون بدون قوانين.