تعرف على موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الدور الثاني لحساب دور الـ 16ستجمع كلًا من البرتغال وسلوفينيا.

البرتغال احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة التي ضمت تركيا وجورجيا والتشيك، بينما احتلت سلوفينيا المركز الثالث في مجموعتها.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الإثنين 1 يوليو 2024 على ملعب دوتش بانك بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر ل مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق البرتغال - سلوفينيا الإثنين 1 يوليو 2024

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 2 دوتش بانك بارك حفيظ دراجي

تشكيل البرتغال المتوقع أمام سلوفينيا في يورو2024