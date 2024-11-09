تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 حيث نتابع استمرار الجولات المميزة في البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

ويمكن مشاهدة الدوري الأمريكي عبر Apple TV+

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 "10-11-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس نوتنجهام فورست - نيوكاسل 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 عبد الله الغامدي توتنهام - إبسويتش تاون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 6 علي محمد علي تشيلسي. -آرسنال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال بيتيس - سيلتا فيجو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 محمد السعدي ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي خيتافي - جيرونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري بلد الوليد - أتلتيك بيلباو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 2 باسم الزير ريال سوسييداد - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتالانتا - أودينيزي 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD Sports Premium 1 أحمد الحامد فيورنتينا - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 2 عصام عبده روما - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي مونزا - لاتسيو 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي إنتر - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نيس - ليل 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 4 محمد بركات مونبلييه - بريست 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 منتصر الأزهري لوهافر - ريمس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 باسم الزير رين - تولوز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 مصطفى العلوان ليون - سانت إيتيان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوجسبورج - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 5 أحمد فؤاد شتوتجارت - أينتراخت فرانكفورت 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 4 أحمد عبده هايدنهايم - فولفسبورج 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 5 محمد بركات

دوري يلو السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أبها - العدالة 15:35 السعودية، 14:35 مصر السعودية الرياضية 3 هيثم طحطوح العين - الجبلين 15:35 السعودية، 14:35 مصر السعودية الرياضية 2 علي الربيع الجبيل - النجمة 17:30 السعودية، 16:30 مصر السعودية الرياضية 1 عبدالإله العمري

الدوري الأمريكي - تصفيات النهائيات