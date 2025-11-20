شقيق عبد الحق نوري يقدم آخر المستجدات: "في الآخرة سيكون أفضل.. وطرافته تجعلني أبتسم تلقائيًا!"

قدم عبد الرحيم نوري تحديثًا عن الوضع الحالي لشقيقه عبد الحق. وقد فعل ذلك في مقطع فيديو على قنوات نادي أياكس.

ستكون مباراة أياكس وإكسلسيور في دوري الدرجة الأولى الهولندي يوم السبت مخصصة لمؤسسة عبد الحق نوري.

في الفترة التي تسبق المباراة، يتم لفت الانتباه إلى المهمة الاجتماعية للمؤسسة، وهي خلق بيئات أكثر أمانًا (للقلب) في هولندا وتركيب 34 جهازًا للإنعاش القلبي الرئوي.

في مقابلة صريحة، يشارك عبد الرحيم نوري، شقيق عبد الحق، حالة شقيقه في الوقت الحالي: "من الصعب بالطبع على الناس أن يتخيلوا حالته الحقيقية، ولكن من الصعب علينا أيضًا أن ندخل في التفاصيل، حفاظًا على خصوصيته".

وأضاف: "يمكنني أن أطمئن الناس بأنه يظهر عواطفه بشكل طبيعي. أنه يبتسم كثيرًا ويكون سعيدًا، ولكنه للأسف يظهر أيضًا عواطف أقل. إنه بخير. منذ أن بدأنا نعتني به في المنزل، أصبح حاله أفضل بكثير".

يتابع عبد الرحيم، الذي سُئل عما إذا كان نوري لا يزال يتابع كرة القدم: "أحيانًا يجلس على كرسي متحرك ويشاهد المباريات. لكن كرة القدم اليوم ليست كما كانت".

عائلة نوري مرت بأوقات عصيبة، ولكنها أيضًا ممتنة جدًا، يقول عبد الرحيم نوري: "لا يزال يمارس نفس الألاعيب ويحب نفس النكات. في الوضع الذي يعيشه، إنه لا يزال يستطيع أن يضحك معنا... هذا يجعلني أبتسم تلقائيًا".

وأردف: "مهما بدا الأمر غريبًا، نحن نعتبره حقًا نعمة. الأمر يتعلق فقط بكيفية نظرتك إلى الحياة. لو لم يكن لدينا الإيمان، أجرؤ على القول إننا كنا سنسحب القابس (سينتهي كل شيء) منذ زمن طويل، لكننا لا ننظر إلى الحياة بهذه الطريقة".

وتابع: "هذا اختبار، ونحن نؤمن بأننا سنراه في الآخرة بصحة جيدة وكامل العافية. إنها محنة شديدة، لكننا تقبلناها الآن. الشيء الوحيد الذي يزعجنا هو الشعور بالفقدان، علينا أن نكون سعداء لأنه لا يزال معنا".