برعاية بيكيه .. رئيس بيرو يهنىء بطل كأس العالم لـ"البالونات"
مسابقة غريبة من نوعها، فاز بها فرانشيسكو دي لا كروز، الشاب البيروفي، برعاية النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة.
المدافع المخضرم قام بتنظيم "كأس العالم للبالونات"، بالمشاركة مع إيباي يانوس أحد أشهر الشخصيات على موقع "تويتش" الشهير.
دي لا كروز البالغ من العمر 18 سنة حصل على الجائزة بعد منافسة مع 32 متسابقًا من دول مختلفة على مدار الأسابيع الماضية.
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ونجح دي لاكروز في الفوز على البلغاري تسيتيفان ملادينوف في دور الـ 32، والمنغولي جيرلت أود تسيرينوروف في دور الـ16 ، والأرجنتيني إيليان بارادو في ربع النهائي ، والإسباني يان فرانكيسا في الدور قبل النهائي والثالث، ثم الألماني يان سبيس في النهائي.
وتعتمد هذه اللعبة على تنافس لاعبين في غرفة مغلقة، على أن يحاول كل منهما منع البالون من الاصطدام بالأرض، بوجود حكم محايد لإدارة المباراة.
ومن جانبه قام بيدرو كاستيلو رئيس بيرو بتهنئة دي لا كروز على الفوز بهذه البطولة قائلًا:"أهنئ فرانشيسكو دي لا كروز على هذا التمثيل الجدير للبلد ولجعل اسم بيرو يظهر بصوت عالٍ في هذه المسابقة العالمية، عظيم وبطل".انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة
يذكر أن بث هذه البطولة الخاصة كان يحظى بمتابعة هائلة من الجماهير، حيث وصل إلى 600000 شخص على منصة تويتش الشهيرة.