بعد حملات دعم بنزيما .. دعوة لمنح محمد صلاح الكرة الذهبية

"هذه الفرصة الأقرب له"

يبدو أن أجواء إعلان الفائز بالكرة الذهبية هذا العام ستكون مختلفة عن كل عام، في ظل الدعوة لحملات ممنهجة، لمنح الجائزة للاعبين بأعينهم.

ريال مدريد يبدأ بدعم بنزيما:

الفرنسي كريم بنزيما؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، قاد منتخب بلاده أمس الأحد، لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على إسبانيا بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب سان سيرو بإيطاليا.

سجل بنزيما هدف التعادل للديوك في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، ثم أضاف كيليان مبابي هدف الفوز في الدقيقة 80.

عقب المباراة، هنأ الحساب الرسمي للنادي الملكي منتخب فرنسا وبنزيما باللقب، وصاحب تهنئته بعبارة: "الكرة الذهبية"، للمطالبة بمنحه الجائزة لأول مرة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

دعوات لمساندة صلاح:

أمام الدعوات لدعم بنزيما، التي بدأت من ريال مدريد وانتقلت لفرنسا، ظهرت أصوات تطالب بدعم الجناح المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، ليكون أول لاعب عربي يحصل على الجائزة.

أحمد حسام "ميدو"؛ نجم الزمالك وتوتنهام الإنجليزي الأسبق، أول المطالبين بدعم صلاح، مشيرًا إلى أنها ليست بعيدة هذه المرة.

وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب ان نتحد جميعا وندعم صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. الاعلام الفرنسي يدعم بنزيمه ودراويش ميسي يدعموه والاعلام البافاري يدعم ليفاندوفيسكي".

وأضاف: "هذه اقرب فرصه من الممكن ان يفوز بالجائزه لاعب عربي وافريقي...يجب ان نطلق حملة قوية لدعم صلاح وان نظهر للعالم قوة الاعلام العربي!".

يجب ان نتحد جميعا وندعم #صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. الاعلام الفرنسي يدعم بنزيمه ودراويش ميسي يدعموه والاعلام الباڤاري يدعم ليڤاندوڤيسكي…هذه اقرب فرصه من الممكن ان يفوز بالجائزه لاعب عربي وافريقي…يجب ان نطلق حملة قوية لدعم #صلاح 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 وان نظهر للعالم قوة الاعلام العربي! — Mido (@midoahm) October 11, 2021

متى يُعلن عن الفائز بالكرة الذهبية؟

في العام الماضي، ألغت مجلة "فرانس فوتبول"، التي تقدم جائزة الكرة الذهبية، حفل منح الجائزة، إبان أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم.

المجلة أعلنت عن الـ30 مرشحًا الذين يتنافسون على الجائزة، والتي ضمت بجوار صلاح وبنزيما، رياض محرز ونيمار دا سيلفا ولوكاكو وكريستيانو رونالدو وميسي وغيرهم. (طالع القائمة كاملة)

ومن المقرر أن يقام الحفل في 29 من نوفمبر المقبل، على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، على أن يقدمه النجم الإيفواري ديديه دروجبا.

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