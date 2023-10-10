عودة برنامج "شُهُب" المجتمعي لنيوم إلى جدة هذا الشهر

– أعلنت نيوم، الشريك العالمي لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عودة برنامج "شُهُب" المجتمعي إلى جدة و الذي سيضم خمس جلسات من المقرر عقدها في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر في أكاديمية وعد.

واستمراراً للنجاح الذي حققه البرنامج في تبوك الشهر الماضي، المتوقع أن يستقبل البرنامج أكثر من 3500 موهوب من جميع أنحاء المملكة.

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وسيوفر البرنامج تدريباً عالي المستوى من قبل متخصصين من الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF)، بالإضافة إلى استخدام تقنيات متخصصة لقياس أداء الموهوبين وقدراتهم في كرة القدم، ومدى دقة التسديد والتمرير لديهم وسرعة التفاعل، وذلك من أجل تطوير مهاراتهم الكروية، كما ستقام في الوقت نفسه مباريات ودية لإتاحة الفرصة للمشاركين لتنفيذ ما تعلموه على أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن التسجيل بالبرنامج في محطة جدة متاح حالياً أمام البنين والبنات من السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، من خلال الرابط التالي: فيما سيكون التسجيل متاحاً في مدينتي الدمام و الرياض في وقت لاحق.