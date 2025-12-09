تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FIFA Arab Cup Algeria WinnersGetty
أسعار تذاكر مباريات ربع النهائي لكأس العرب تبدأ من 17 ريال قطري
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العرب 2025: المواعيد والمنتخبات والأسعار والمزيد

كن جزءًا من أكثر الأحداث كروية إثارة في المنطقة

بعد أسابيع من المنافسة المثيرة في كأس العرب 2025، يصل الحماس إلى ذروته مع اقتراب الأدوار النهائية من البطولة.

ومع انطلاق مباريات ربع النهائي يوم 11 ديسمبر، تستعد أربعة منتخبات قوية، قدمت أداءً بطوليًا في دور المجموعات، لخوض مواجهات حاسمة. ومع وجود منتخبات مثل المغرب وسوريا وفلسطين والأردن، يزداد الترقب وتعلو المنافسة، فكل مباراة أصبحت معركة لا تُفوَّت.

سواء كنت تتابع منتخبك في رحلته نحو اللقب أو ترغب فقط في الاستمتاع بكرة قدم عالمية تُبقيك على أعصابك، يقدم لك GOAL كل ما تحتاج معرفته للحصول على تذاكر ربع النهائي.

أسعار تذاكر مباريات ربع النهائي لكأس العرب تبدأ من 17 ريال قطرياشترِ تذكرتك الآن!

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي؟

المجموعة A: حجزت كل من سوريا وفلسطين مقعدهما في ربع النهائي بعد تعادلهما السلبي، مع تصدر فلسطين لجدول الترتيب بفارق الأهداف.

المجموعة B: تأهل المنتخب المغربي متصدرًا للمجموعة بعد فوزه 1-0 على أصحاب الأرض، في حين لحقت به السعودية كوصيف بعدما ضمنت أحد المراكز المؤهلة.

المجموعة C: ضمن الأردن تأهله رسميًا عقب انتصاره 3-1 على الكويت، بينما لا يزال الصراع مستمرًا بين بقية منتخبات المجموعة على البطاقة الثانية.

المجموعة D: لم تتضح ملامح المتأهلين بعد، حيث ستحدد المواجهات الختامية هوية المنتخبين اللذين سينضمان إلى ربع النهائي.

متى تقام مباريات ربع نهائي كأس الأمم العربية؟

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
11 ديسمبر 2025، الساعة 18:30المغرب ضد سورياالريان، استاد خليفة الدوليالتذاكر
11 ديسمبر 2025، الساعة 21:30فلسطين ضد المملكة العربية السعوديةلوسيل، استاد لوسيلالتذاكر
12 ديسمبر 2025، الساعة 18:30الأردن ضد 2Dالريان، استاد المدينة التعليميةالتذاكر
12 ديسمبر 2025، 21:301D ضد 2Cالخور، استاد البيتالتذاكر

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العرب FIFA؟

تتوفر تذاكر ربع النهائي في عدة فئات سعرية تناسب مختلف المشجعين:

تبدأ التذاكر العامة من 60 ريال قطري لفئة 1، و40 ريال قطري لفئة 2. بينما تبدأ الفئات الأكثر توفيرًا، مثل فئة 3 والتذاكر المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، من 25 ريالًا قطريًا.

نظرًا للطلب الكبير، قد يصبح الحصول على التذاكر من القنوات الرسمية أمرًا صعبًا، لذلك يعتمد العديد من المشجعين على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار من 17 ريالًا قطريًا.

أما لمن يبحثون عن تجربة فاخرة، فما زالت باقات الضيافة الرسمية متاحة، وتوفر دخولًا مضمونًا مع مزايا إضافية مثل الضيافة والخدمات الحصرية.

أسعار تذاكر مباريات ربع النهائي لكأس العرب تبدأ من 17 ريال قطرياشترِ تذكرتك الآن!

هل يمكن الاعتماد على أسواق إعادة البيع للحصول على تذاكر ربع النهائي؟

تتوفر تذاكر ربع النهائي في عدة فئات سعرية تناسب مختلف المشجعين:

تبدأ التذاكر العامة من 60 ريال قطري لفئة 1، و40 ريال قطري لفئة 2.

بينما تبدأ الفئات الأكثر توفيرًا، مثل فئة 3 والتذاكر المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، من 25 ريالًا قطريًا.

نظرًا للطلب الكبير، قد يصبح الحصول على التذاكر من القنوات الرسمية أمرًا صعبًا، لذلك يعتمد العديد من المشجعين على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار من 17 ريالًا قطريًا.

أما لمن يبحثون عن تجربة فاخرة، فما زالت باقات الضيافة الرسمية متاحة، وتوفر دخولًا مضمونًا مع مزايا إضافية مثل الضيافة والخدمات الحصرية.

أين ستقام كأس العرب 2025؟

تستضيف قطر بطولة كأس العرب 2025، حيث تُقام 32 مباراة في 6 ملاعب موزعة على 4 مدن.

وسيستضيف استاد لوسيل النهائي، وهو أكبر ملعب في قطر والشرق الأوسط، وثاني أكبر ملعب في آسيا بعد ملعب يوم العمال في كوريا الشمالية.

استاد لوسيل هو أحد ملاعب كأس العالم 2022، واستضاف النهائي التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا بحضور 88,966 مشجعًا، ويقع على بعد 20 كم شمال الدوحة في مدينة لوسيل.

قائمة ملاعب كأس العرب 2025 (السعة):

استاد البيت (الخور) – 68,895

استاد لوسيل (لوسيل) – 88,966

استاد 974 (الدوحة) – 44,089

استاد أحمد بن علي (الريان) – 45,032

استاد المدينة التعليمية (الريان) – 44,667

استاد خليفة الدولي (الريان) – 45,857

أسعار تذاكر مباريات ربع النهائي لكأس العرب تبدأ من 17 ريال قطرياشترِ تذكرتك الآن!

أسئلة الأكثر شيوعًا

تنطلق كأس العرب 2025 بمباراة تونس ضد سوريا أو جنوب السودان في استاد أحمد بن علي بالريان يوم الإثنين 1 ديسمبر، وتختتم البطولة بـ المباراة النهائية في استاد لوسيل بمدينة لوسيل يوم الخميس 18 ديسمبر.

مرحلة المجموعات: 1–9 ديسمبر

ربع النهائي: 11–12 ديسمبر

نصف النهائي: 15 ديسمبر

النهائي: 18 ديسمبر

تم طرح تذاكر كأس العرب FIFA للبيع في نهاية سبتمبر، ويمكن شراؤها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفيفا. تتوفر تذاكر للجمهور العام بالإضافة إلى حزم تذاكر "تابع فريقي" (Follow My Team)، التي تسمح للمشجعين بمتابعة مباريات منتخبهم المفضل طوال البطولة. يزداد الطلب على التذاكر بشكل مستمر كلما اقترب موعد انطلاق البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين الحصول على التذاكر من السوق الثانوية. يُعد موقع StubHub أحد المنصات الرائدة للأشخاص الذين يفضلون شراء التذاكر عبر قنوات بديلة، وهو يُعتبر تاجرًا شرعيًا وآمنًا لشراء تذاكر كأس العرب.

نعم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر كأس العرب FIFA من السوق الثانوية. يُعد كل من Viagogo وTicombo من أبرز المتاجر لأولئك الذين يرغبون في الحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. وكلاهما يُعتبر تاجرًا شرعيًا وآمنًا في سوق إعادة بيع التذاكر، مما يوفر للمشجعين مكانًا موثوقًا لشراء التذاكر.

0