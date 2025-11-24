تذاكر سباق الجائزة الكبرى لسباق فورمولا 1 في أبوظبي 2025: الأسعار والجدول الزمني والمزيد

إذا كنت تفكر في حضور سباق من سباقات الفورمولا 1 هذا العام ولم تجد الوقت لاتخاذ القرار بعد، فقد حانت اللحظة المناسبة، فموسم 2025 يقترب من محطته الأخيرة بسرعة. وكما هو معتاد، تستضيف حلبة مرسى ياس سباق جائزة أبوظبي الكبرى، الذي يشكّل الختام الرسمي للبطولة.

يرى خبراء الفورمولا 1 أن الجولة الأخيرة غالبًا ما تحمل أهم لحظات الموسم، لذا قد تكون هذه فرصتك المثالية لمتابعة الحدث مباشرة في 7 ديسمبر. وعلى مدى الأعوام الماضية، فرض ماكس فيرستابن هيمنته على هذا المضمار، محققًا أربعة انتصارات متتالية قبل أن يتراجع إلى المركز السادس في الموسم الماضي، عندما اعتلى لاندو نوريس منصة التتويج. سيعود فيرستابن هذا العام مصممًا على تحقيق فوزه الخامس في أبوظبي لمعادلة الرقم القياسي للويس هاميلتون، الذي يتصدر قائمة الفائزين برصيد خمسة انتصارات بين 2011 و2019.

فيما يلي يضع لك GOAL كل ما تحتاج معرفته لشراء تذاكر سباق أبوظبي الكبرى، بما في ذلك الأسعار وخيارات الحجز الموثوقة.

متى سيقام سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في أبوظبي 2025؟

التاريخ الأحد، 7 ديسمبر الوقت 5 مساءً بالتوقيت المحلي (1 مساءً بتوقيت غرينتش) المكان حلبة مرسى ياس، جزيرة ياس، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر التذاكر

كيفية شراء تذاكر سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي 2025

هناك عدة طرق لشراء تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2025. يمكنك الحصول عليها مباشرة من بوابة تذاكر الفورمولا 1 أو من موقع سباق أبوظبي الرسمي على حلبة مرسى ياس. وتتوفر مجموعة واسعة من الخيارات، من التذاكر العامة والمدرجات إلى باقات VIP والضيافة المميزة.

كما يستطيع المشجعون شراء التذاكر عبر مواقع إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub وTicombo و7Tickets، وهما من أبرز المنصات الآمنة لمن يرغب في الشراء عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ تكلفة تذاكر سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي 2025؟

تتوفر مجموعة متنوعة من باقات تذاكر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2025، بدءًا من تذاكر اليوم الواحد وصولًا إلى باقات لعدة أيام تشمل الوصول إلى حفلات ما بعد السباق والعروض الموسيقية. تتراوح الأسعار الرسمية بين 995 و7000 درهم إماراتي تقريبًا وتزداد الأسعار مع اقاتراب ميعاد الحدث.

على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub وTicombo و7Tickets، يمكن للمشجعين الحصول على تذاكر دخول عامة بأسعار تبدأ من 1450 درهمًا إماراتيًا، فيما تصل باقات F1 Paddock Club الفاخرة إلى 55,400 درهم إماراتي. كما تتوفر خيارات متعددة حسب مدة حضورك للفعالية.

جدول سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي 2025

تقام جائزة أبوظبي الكبرى 2025 من الجمعة 5 ديسمبر إلى الأحد 7 ديسمبر.

تُقام جلسات التدريب والتصفيات والسباق نفسه على مدار ثلاثة أيام كما هو موضح أدناه:

التاريخ الجلسة الوقت (المحلي) التذاكر الجمعة، 5 ديسمبر التدريب 1 1:30 التذاكر الجمعة، 5 ديسمبر التدريب 2 5 التذاكر السبت، 6 ديسمبر التدريب 3 2:30 التذاكر السبت، 6 ديسمبر التصفيات 6 التذاكر الأحد، 7 ديسمبر سباق الجائزة الكبرى 5 التذاكر

أين سيقام سباق الجائزة الكبرى لأبو ظبي 2025؟

تستضيف حلبة مرسى ياس جائزة أبوظبي الكبرى، واحدة من أغلى الحلبات في تاريخ الفورمولا 1، إذ بُنيت على جزيرة اصطناعية بتكلفة تقارب المليار دولار.

يمتد المضمار لمسافة 5.2 كيلومتر، ويتميز بتصميم هيرمان تيلكه الذي يجمع بين مستقيمات طويلة ومنعطفات دقيقة، إلى جانب مقطع مميز يمر أسفل فندق W أبوظبي ويطل على المرسى. الرقم القياسي للفة على الحلبة مسجل باسم كيفن ماغنوسن بزمن 1:25.637 خلال سباق 2024 بسيارته هاس.

كيفية مشاهدة أو بث سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي 2025

إذا لم تتمكن من حضور سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي شخصيًا، يمكنك متابعة الحدث مباشرة في المملكة المتحدة عبر قناة Sky Sports F1 (و Main Event)، كما هو الحال مع جميع سباقات الفورمولا 1 هذا الموسم. تغطي القناة ليس فقط سباق الأحد الرئيسي، بل جميع جلسات التدريب والتصفيات التي تُقام يومي الجمعة والسبت.

يمكن للمشتركين الحاليين في Sky إضافة باقة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky، بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. تتضمن الباقة Sky Sports+ بدون أي تكلفة إضافية، لتتمكن من متابعة مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية الحية.

يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين مشاهدة البث المباشر وتنزيله لمتابعة الفعاليات أثناء التنقل، وهو متوافق مع أجهزة iPhone وiPad وAndroid. كما تقدم NOW TV خيارات متنوعة، مثل "عضوية Sports Day"، التي تمنح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا.

في الولايات المتحدة، يُبث سباق الجائزة الكبرى مباشرة عبر قناة ESPN، التي تستضيف جميع جولات الفورمولا 1 هذا الموسم على ESPN وESPN2. كما توفر ESPN موقعًا مخصصًا لتغطية البطولة على مدار العام، مع مراسلين متواجدين في كل سباق لتقديم تقارير مفصلة.

تقدم خدمة البث FuboTV، التي تضم ESPN في جميع باقاتها، طريقة ممتازة لمتابعة سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي وبقية الأحداث الرياضية. تشمل خيارات الاشتراك باقة "Fubo Sports" الجديدة بسعر 45.99 دولارًا للشهر الأول و55.99 دولارًا شهريًا بعد ذلك، إلى جانب باقات أخرى مثل "Pro" بسعر حوالي 85 دولارًا و"Elite" بسعر نحو 95 دولارًا، بالإضافة إلى باقة "Latino" المخصصة للقنوات الرياضية والترفيهية باللغة الإسبانية. تقدم جميع الباقات تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد، مما يجعل FuboTV خيارًا مناسبًا لعشاق الفورمولا 1 والرياضة بشكل عام.

ماذا نتوقع من سباق الجائزة الكبرى في أبو ظبي 2025؟

على الرغم من كونه أحد أحدث السباقات في جدول الفورمولا 1، أصبح سباق الجائزة الكبرى لأبوظبي بسرعة واحدًا من أبرز الأحداث السنوية في عالم سباقات السيارات. يُقام السباق على حلبة مرسى ياس الرائعة منذ إضافته إلى جدول السباقات في عام 2009، بالقرب من مطار زايد الدولي، في جزيرة ياس الاصطناعية التي تضم فنادق فاخرة، ملعب جولف، مركز تسوق، ومتنزه داخلي خاص بفيراري.

يمتاز السباق بالطابع الليلي، ما يضفي أجواءً ساحرة على المضمار ويزيد من تشويق السباق، مع تصميم حلبة مرسى ياس الصعب الذي يضمن لحظات مثيرة لكل من الحاضرين والمشاهدين عبر الشاشات العالمية. بالإضافة إلى السباق، يتمتع حاملو التذاكر بحفلات موسيقية حصرية بعد السباق، ويستضيف الحدث سنويًا مجموعة من النجوم العالميين مثل بيونسيه ومارون 5، بينما يشمل برنامج هذا العام فنانين مثل بنسون بون، بوست مالون، ميتاليكا، وكاتي بيري.

بعيدًا عن سباقات الفورمولا 1، تقدم أبوظبي تجارب متنوعة للزوار من جميع الميزانيات، تشمل المطاعم الراقية، الأنشطة الداخلية والخارجية، المعالم السياحية المذهلة، والعجائب الطبيعية، لتجعل من المدينة وجهة متكاملة للترفيه والاستكشاف.

كيفية الوصول إلى حلبة مرسى ياس

تقع حلبة مرسى ياس، المضمار الذي يستضيف سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، على جزيرة ياس على بعد حوالي 20 ميلاً من مركز العاصمة أبوظبي. أقرب مطار إليها هو مطار زايد الدولي، ويبعد حوالي 7 أميال فقط. تصل سيارات الأجرة من المطار إلى جزيرة ياس بحوالي 130 درهمًا إماراتيًا (28 جنيهًا إسترلينيًا / 35 دولارًا أمريكيًا)، وتتوفر بسهولة عند مخرجات مناطق الوصول. للنزلاء في فندق W أبوظبي - جزيرة ياس، الذي يُعد الفندق الوحيد في العالم المبني فوق حلبة الفورمولا 1، تتوفر خدمة نقل مجانية من المطار إلى الحلبة.

يمكن الوصول إلى الحلبة أيضًا بسهولة من وسط مدينة أبوظبي باستخدام الحافلات، والتي تُعد وسيلة نقل اقتصادية وموثوقة. تنطلق الحافلة رقم 190 من محطة حافلات أبوظبي المجاورة لمول الوحدة مرتين في الساعة، وتستغرق الرحلة حوالي 45 دقيقة، مع تكلفة تذكرة تبلغ 2 درهم إماراتي (0.43 جنيه إسترليني / 0.54 دولار أمريكي). الدفع النقدي غير مقبول على متن الحافلة، ويجب استخدام بطاقة أو تذكرة "Hafilat". كما توفر جزيرة ياس حافلات نقل مجانية لنقل الزوار إلى المعالم الرئيسية، بما في ذلك الحلبة، إلا أن هذه الحافلات تكون مزدحمة للغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بسباقات الفورمولا 1.