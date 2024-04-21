“99%”.. برناردو سيلفا يكشف سر ركلة الترجيح الكارثية ضد ريال مدريد!

تفاصيل سر ركلة جزاء برناردو سيلفا أمام ريال مدريد...

تحدث برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، عن تفاصيل ركلة الجزاء التي سددها امام ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي فاز بها الميرينجي بركلات الترجيح.

وانتهت مباراة مانشستر سيتي، وريال مدريد، بالتعادل لتتجه إلى ركلات الترجيح، وأهدر برناردو سيلفا، ثاني ركلات الفريق الإنجليزي، بغرابة بعدما سدد كرة ضعيفة في منتصف المرمى تصدى لها لونين بسهولة.

وقال اللاعب البرتغالي، في تصريحات صحفية: "إنها كرة القدم وإنها وظيفتنا، لقد كان الأمر صعبًا في الليلة الأولى لم أنم كثيرًا، وفي الليلة تحسنت قليلًا، وفي الثالثة تقريبًا كنت أنام الليلة بأكمله، هكذا تسير الأمور وعلينا التعامل مع تلك المشاعر".

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وتابع: "كان لدي خياران في ذهني، إما أن ألعبهما في أحد الزاويتين أو في الوسط، كنت أريد الانتظار حتى الركلة الثانية أو الثالثة لأرى رد فعل حارس المرمى، في البداية تحرك مبكرًا لذا اعتقدت أن الوسط سيكون خيارًا جيدًا، لأنه في لحظات الضغط 99% من الحراس يتحركون".

جدير بالذكر أن برناردو سيلفا، ساهم في تأهل فريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تخطي تشيلسي، ليضرب موعدًا مع الجار مانشستر يونايتد، في ديربي مدينة مانشستر على ملعب ويمبلي، يوم 25 مايو المقبل.