980 يوم على أخر فوز تاريخي للأهلي على الهلال

يعود تاريخ أخر فوز أهلاوي على الهلال إلى 24 أبريل 2016

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير نادي الأهلي فوزاً هاماً على حساب المنافس الهلال في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعود تاريخ أخر فوز أهلاوي على الهلال إلى 24 أبريل 2016 عندما قلبوا خسارتهم بهدف أمام الهلال للفوز بثلاثية في مباراة كانت مثالية للراقي.

الأروع من الفوز هو تسبب هذه المباراة في قيادة الفريق إلى تحقيق الدوري السعودي للمرة الأولى منذ 1984، لكن بعد ذلك الفوز لم يعرفوا الانتصار على الأزرق منذ 980 يوماً. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وشهدت المباراة صراعاً كبيراً، حيث تقدم الهلال بهدف كارلوس إدواردو، إلا أن الأهلي انتفض وسجل هدفين عن طريق هداف الفريق عمر السومة بالإضافة إلى ثالث من حسين المقهوي.

ويحل أهلي جدة، صاحب المركز الرابع في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضيفاً على الهلال المتصدر يوم الجمعة في مباراة سيذهب دخلها إلى ذوي المشجع الأهلاوي الراحل محيي الدين أمين باز الذي فارق الحياة عقب خسارة فريقه أمام الشباب في الجولة الماضية.