81 كلمة تكفي.. يونايتد يضع رونالدو ضمن أساطيره بعبارات مقتضبة

هل جاء ذلك بسبب غضب إدارة يونايتد من رونالدو؟

خصص نادي مانشستر يونايتد 81 كلمة فقط للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول عدد منشور من مجلة النادي بالجزء الخاص بـ "Worth Knowing"، الذي ينشر للجماهير للتعريف بالعناصر التي تستحق الذكر.

وجاء ذلك بعد فسخ تعاقد صاروخ ماديرا مع فريق الشياطين الحمر مع انطلاق بطولة كأس العالم، وذلك بسبب مقابلة رونالدو مع بيرس مورجان التي هاجم فيها الإدارة والمدرب إريك تين هاج.

إذ تم نشر تلك الكلمات في الصفحة السادسة والسابعة من "United Review"، ولم يأخذ رونالدو مساحة كبيرة للمدح، بل كان الحديث مقتصرًا على إنجازاته مع النادي فقط.

حيث كتب: "ترك كريستيانو رونالدو النادي باتفاق متبادل الشهر الماضي. سجل النجم البرتغالي 145 هدفًا في فترتين من خلال 436 مباراة، وساعدنا في الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدوري مرتين، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. كما توج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية في عام 2008. وفي بيان صدر يوم 22 نوفمبر، سجل النادي امتنانه لمساهمة كريستيانو الهائلة وتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

جدير بالذكر أن رونالدو حتى الآن لا يتواجد مع أي فريق، فبعد فسخ تعاقده مع الشياطين الحمر وهو يدرس وجهته المقبلة.