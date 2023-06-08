70 مليون يورو تجعل ثنائية "ميسي وسواريز" مستحيلة في أمريكا!

عودة الصديقين للعب سويًا باتت صعبة للغاية

انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، حفز الكثير من المتابعين لتخيل اسم هام إلى جواره يعد من أهم أصدقاء الليو داخل الميدان أو خارجه، إنه الأوروجوياني لويس سواريز.

الكل بدأ يتحدث عن اجتماع وشيك لميسي مع سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس في صفوف إنتر ميامي، ولكن مع أن حالة ألبا وبوسكيتس ممكنة نسبيًا، إلا أن حالة سواريز مختلفة بعض الشيء، وفقًا لصحيفة "آس".

يمتلك الأوروجوياني عقدًا مع جريميو البرازيلي يربطه حتى عام 2024، مع وجود شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو حال رغبة أي طرف في فسخ تعاقد سواريز.

لذلك فإن الحزمة المادية لن تكون متاحة لإنتر ميامي، الذي لن يستطيع استيعاب صفقتين عملاقتين بحجم ميسي وسواريز، خصوصًا أن الأوروجوياني الذي كان دائمًا محل إعجاب الأندية الأمريكية بعد رحيله من أتلتيكو مدريد قد قال بنفسه إنه "سعيد في جريميو وباقٍ حتى نهاية عقده في 2024" وحينها سيكون قد وصل إلى حدود عامه الثامن والثلاثين بالفعل.