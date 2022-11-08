7 منها للاعبي بوكا.. 10 بطاقات حمراء في "مهرجان العنف" بمباراة أرجنتينية!

ماذا حدث في تلك المباراة الغريبة؟

مباراة في منتهى الغرابة حدثت في الأرجنتين بين العريقين راسينج كلوب، وبوكا جونيورز، أغرب ما فيها لا يتعلق أبدًا بالفنيات.

فعلى مستوى المباراة رقميًا، حصد راسينج لقب كأس أبطال الأرجنتين بالفوز على بوكا جونيورز 2-1 بعد التمديد إثر التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

ولكن ما لفت الأنظار ودعا الحكم لإلغاء المباراة واحتسابها على حالتها وهي فوز راسينج، هو وصول عدد البطاقات الحمراء في صفوف الفريقين إلى 10 بطاقات بواقع 7 لبوكا جونيورز و3 لراسينج كلوب.

المباراة كانت عنيفة في كل أطوارها، فإلى جانب البطاقات الحمراء، أشهر الحكم 8 بطاقات صفراء من بينها حالتان تحولتا إلى إقصاءات من أرض الملعب إذ كانت إنذارات ثانية.

الاشتباكات التي حدثت بدءًا من الدقيقة 95 واستمرت حتى نهاية الشوط الثاني الإضافي تسببت في معركة بين اللاعبين أدت إلى كل تلك الإقصاءات غير المسبوقة ربما منذ وقت طويل في الكرة الأرجنتينية.

الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو كان شجاعًا بما فيه الكفاية ليشهر كل تلك البطاقات الملونة في تلك القمة التي جرت أحداثها على ملعب سان لويس.