7 لاعبين جُدد لتعويض لاعبي الهلال في المنتخب السعودي

يواجه المنتخب السعودي ضيفه باراجواي يوم الثلاثاء القادم 19 من شهر نوفمبر

قرر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استدعاء 7 لاعبين جُدد من أجل التواجد في قائمة الأخضر قبل خوض مباراة ودية أمام منتخب باراجواي.

ويواجه المنتخب السعودي ضيفه باراجواي يوم الثلاثاء القادم 19 من شهر نوفمبر على استاد جامعة الملك سعود عند الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي هذا القرار بعد أن منح الفرنسي رينارد لاعبي نادي الهلال فرصة الانضمام لتدريبات فريقهم استعداداً لمباراة إياب النهائي الآسيوي.

الأخضر كان قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب أوزبكستان أمس بنتيجة 3-2 بفضل هدفي سلمان الفرج وهدف سالم الدوسري ليحول تأخره إلى فوزًا مثيرًا ويتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

ومن المنتظر انضمام كلاً من سلطان الغنام وعلي لاجامي وطلال العبسي، ومختار علي ومحمد الكويكبي وعبدالمجيد السواط وتركي العمار لقائمة الأخضر.

وسيرحل عن قائمة المنتخب السعودي لاعبي نادي الهلال : محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، نواف العابد وهتان باهبري.

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يُذكر أن نادي الهلال سيواجه أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد بعد المُقبل 24 نوفمبر.