6-0 .. توقع صادم من أسطورة برشلونة لقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي!

شاهد توقع أسطورة برشلونة الغريب

كشف خريستو ستويشكوف أسطورة نادي برشلونة الإسباني، عن توقعه بشأن نتيجة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي كان صادمًا!

ويواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء 17 من نفس الشهر.

ونشر كريستوبال سوريا محلل برنامج "الشيرينجيتو" عبر حسابه على منصة "إكس" خريستو ستويشكوف، وتحدثا سويًا عن مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، والتوقع بشأن نتيجة المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب سوريا على الفيديو تعليقًا جاء كالآتي: "صديقي وأسطورة برشلونة خريستو ستويتشكوف يحلل معي مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي وهذا يحدث".

وقام الثنائي بتحليل قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي بطريقة غريبة، حيث تساءل سوريا: "ماذا سيفعل السيتي مع ريال مدريد"، ليرد أسطورة برشلونة قائلًا: "أتوقع النتيجة ستكون 6-0 لمانشستر سيتي".