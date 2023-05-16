6 مليارات وثورة تاريخية .. عرض أسطوري من الشيخ جاسم لشراء مانشستر يونايتد!

العرض الأخير من الملياردير القطري

قام الملياردير القطري الشيخ جاسم بن حمد، بالتقدم بعرض أسطوري من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من عائلة جليزر المالكة له.

المزاد على بيع الشياطين الحمر مر بثلاث جولات لم تسفر عن أي جديد، مع تحديد موعد نهائي للعروض النهائية الشهر الماضي، وسط تكهنات حول رغبة عائلة جليزر بالاحتفاظ بجزء من ملكية النادي.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تقدم بعرض نهائي ومحسن في محاولة للتغلب على منافسه الأشرس السير جيم راتكليف.

وأشارت إلى أن وضع راتكليف كان أقوى من الشيخ جاسم، لأنه كان يتضمن منح عائلة جليزر حصة جزئية لمدة عامين أو أربعة أعوام قبل الخروج نهائيًا من مانشستر يونايتد، ولكن رجل الأعمال القطري عرضه يتفوق من ناحية القيمة المالية التي تصل إلى 6 مليارات جنيه استرليني.

وأوضحت أن العرض يعتبر نهائيًا ومن غير المتوقع العودة بعروض أخرى في حالة رفضه، خاصة وأنه يتخلص بشكل نهائي من ديون النادي التي تصل إلى 536 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى وعد باستثمار كبير في الفريق لتدعيمه بصفقات نارية وإعادة بناء ملعب أولد ترافورد.

ومن غير الواضح حتى الآن رد فعل السير جيم راتكليف على هذا العرض، خاصة وأن أحد مقترحاته هو الحصول على حصة بنسبة 50% بالإضافة للاستحواذ التدريجي بقيمة 6 مليارات استرليني.