50 مليون باوند لمساعدة أندية التشامبيونشيب لتخطى أزمة كورونا

رابطة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي نحو التعافي من تأثيرات كورونا على صناعة كرة القدم

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عن صندوق إغاثة بقيمة 50 مليون باوند من أجل مساعدة الأندية على التعافي من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا.

وكانت العديد من الأندية الأوروبية قد عانت من أزمات اقتصادية ومهددة بالمعاناة من أخرى نتيجة توقف المسابقات الذي أعقب تفشي الوباء الجديد.

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وإثر ذلك، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عن صندوق إغاثة بقيمة 50 مليون باوند من أجل دعم الأندية للتعافي الاقتصادي السريع.

ويعاني الموسم الحالي الحالي من شبح الإلغاء نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد والذي أسفر عن تعطيل الموسم لثلاثة أسابيع مرشحين للزيادة.

ويتألف هذا الصندوق من مدفوعات المكافأة الأساسية المتبقية التي يتم دفعها إلى الأندية على الفور ، ويتكون الباقي من تسهيلات قروض بدون فوائد متاحة للأندية ، محسوبة بما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.

يتم تضمين ضخ الأموال كجزء من سلسلة من الإجراءات، والتي تشمل الدعم الحكومي المحتمل لمساعدة الأندية والشركات المرتبطة بها خلال هذه الفترة من التوقف.

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يذكر أن الموسم المحلي في إنجلترا من المفترض أن يكتمل بدءًا من الثالث من إبريل المقبل، ولكن مع هذه الموجة من انتشار الفيروس، لا يبدو أن ذلك قد حدث.