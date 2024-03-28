50 تهمة جديدة! .. إدمان تونالي لا يتوقف والاتحاد الإنجليزي يمنحه مهلة أسبوع

نيوكاسل يصدر بيانًا للرد

أعاد الاتحاد الإنجليزي من جديد فتح قضية المراهنات، مع اللاعب الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل يونايتد، من خلال توجيه 50 تهمة جديدة له.

وكانت المحكمة الرياضية الإيطالية أوقفت تونالي لمدة عام ونصف، بعدما اعترف بتورطه في قضية مراهنات خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك أثناء فترة لعبه في فريق ميلان الإيطالي.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، قال فيه: "تم اتهام ساندرو تونالي بسوء السلوك فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد الرهان الخاصة بالاتحاد الإنجليزي، حيث انتهك القواعد 50 مرة من خلال المراهنة على مباريات كرة القدم بين 12 أغسطس 2023 و12 أكتوبر 2023، وسيكون أمامه مهلة للرد على هذه الاتهامات حتى 5 أبريل 2024".

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على الجانب الآخر، أصدر نيوكاسل يونايتد بيانًا رسميًا للرد على الاتحاد الإنجليزي، قائلًا: "يقر النادي بتهمة سوء السلوك التي تلقاها ساندرو تونالي فيما يتعلق بمخالفات مزعومة لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وأضاف بيان نيوكاسل "سيواصل ساندرو الامتثال الكامل للتحقيقات ذات الصلة ويحظى بدعم النادي الكامل، ونظرا للتحقيقات الجارية، لا يمكن لساندرو أو النادي تقديم المزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

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وكتب الصحفي الإنجليزي لوكي إدواردوز، عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا): "لا يتوقع أن يواجه ساندرو تونالي حظرًا أطول أو منعه من التدريب، بعد أن اتهمه الاتحاد الإنجليزي بالمقامرة في المباريات أثناء تسجيله كلاعب في نيوكاسل، ومن المرجح أن تكون العقوبة متزامنة مع حظره الحالي لمدة 10 أشهر والذي ينتهي في أغسطس المقبل".

يذكر أن عقوبة إيقاف تونالي بدأت رسميًا منذ يوم 27 أكتوبر الماضي، وكان من المفترض أن تستمر لـ18 شهرًا، لكن تم تخفيضها لتكون 10 أشهر فقط، مع إلزام اللاعب بالمشاركة في خطة علاجية من إدمان المراهنات.

وسيكون تونالي، الذي انضم إلى نيوكاسل الصيف الماضي قادما من ميلان مقابل 64 مليون يورو، متاحًا للمشاركة من الفريق الإنجليزي في المباريات بداية من 27 أغسطس 2024، علمًا بأنه سبق وشارك مع الفريق في 12 مباراة سجل خلالها هدفًا وحيدًا.