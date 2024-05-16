5 ملايين تغير شعار النصر .. وصدمة للجماهير قبل الموسم الجديد!

متى يظهر الشعار الجديد على قميص النصر؟

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تلقى جمهور نادي النصر، صدمة حول الشعار الجديد للنادي، بعد الاتفاق على تصميم هوية جديدة مع شركة "هوم" الإماراتية، مقابل نحو 5 ملايين درهم.

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وأفادت صحيفة "الاقتصادية" أن الشعار الجديد لنادي النصر، لن يظهر على أطقم فرق كرة القدم في النادي، خلال الموسم الرياضي المقبل.

ووقع نادي النصر على عقد شراكة مع شركة أديداس الألمانية، لتوريد ملابس النادي بدءًا من موسم 2025-2026، فضلًا عن توفير الزي الخاص بجميع الفرق والموظفين لمدة ثلاثة أعوام، مقابل 28 مليون ريال للنادي، فضلًا عن نسبة من المبيعات.

ومن المقرر ألا تظهر الهوية الجديدة لشعار النصر على زي فريق الكرة، نتيجة التأخر في تسليم الشعار إلى الشركة الألماني، التي اشترطت توفر الشعار قبل البدء في تصنيع الملابس بفترة 6 شهور، فضلًا عن صعوبة تصميم طقمين بشعارين مختلفين في موسم واحد، علمًا بأن الطقم الجديد سيظهر في معسكر البرتغال، الذي ينطلق في الرابع من يوليو المقبل.

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ويستعد النصر ليصبح ثاني الأندية السعودية تغييرًا لشعارها في دوري روشن للمحترفين، بعد الهلال والطائي والفتح.

ويأتي النصر في وصافة دوري روشن السعودي، برصيد 77 نقطة بعد مرور 31 جولة، ليبعُد عن الهلال المُتصدر بفارق 12 نقطة، مع تبقي 3 جولات، فيما قاد كاسترو الفريق للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليطمح رونالدو ورفاقه في إنهاء الموسم ببطولة مثل بدايته، حينما يلاقي الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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