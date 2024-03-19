"5 خطوات لا تكفي بل 6!" .. لاعب إنتر ميامي يكشف سحر ميسي في التدريبات

تأثير البرغوث يتجاوز حدود الملعب

أبدى رايان كارمايكل، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، سعادته بالالتحاق بالفريق الأول وتحقيق حلمه بمشاركة الأسطورة ليونيل ميسي في التدريبات.

ويرى كارمايكل، الذي انضم إلى إنتر ميامي قبل عدة أشهر على سبيل الإعارة، نفسه من بين المحظوظين بما يكفي للتدريب جنبًا إلى جنب مع ميسي بشكل يومي.

وقال رايان كارمايكل في تصريحات لصحيفة "News Letter": "صعدت مع الفريق الأول عدة مرات ولعبت في مباراة تدريبية، لكن التدريب مع ليونيل بالتأكيد مناسبة لا تنسى".

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وأضاف: "ليو لا يتحدث الإنجليزية كثيرًا، لكنني صافحته وقدمت نفسي له. إنه في مستوى مختلف تمامًا على أرض الملعب، حيث يبدو دائمًا متقدمًا بـ5 أو 6 خطوات عن الجميع".

وأوضح رايان: "أتمنى أن أكون جزءًا من رحلة النادي للحصول على المزيد من الألقاب الكبرى في مرحلة ما، لقد وقعت على عقد الإعارة لمدة عام والأمر يعتمد على أدائي في هذه المدة، حيث أن النادي لديه خيار تمديد العقد لعام إضافي".

وتابع الأيرلندي الشاب: "هدفي هنا هو خوض المباريات وتسجيل الأهداف ومحاولة الانضمام إلى الفريق الأول. من الواضح أن اللعب إلى جانب ميسي سيكون حلمًا قريبًا من التحقق، لكني أريد ببساطة أن أتقدم في مسيرتي".