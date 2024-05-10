"5 بدلاء فقط أمام الاتفاق".. ثلاث إصابات جديدة في سجل كوارث الاتحاد الطبية

الأمور تخرج عن السيطرة في الاتحاد..

SHAHID

أعلن نادي الاتحاد عن التقرير الطبي لثلاثة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم، كاشفًا عن 3 إصابات جديدة قبل مواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي.

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الاتحاد يواجه الاتفاق، في التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، فيما يدخل العميد المباراة وسط كم هائل من الإصابات، أبرزها في كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله وأحمد حجازي.

وذكر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، عبر منصة (إكس)، أن عبد الله المعيوف يعاني من ألم وتورم في مفصل الركبة اليسرى، كما يعاني مهند الشنقيطي من كدمة في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن، فيما تعرض البرتغالي جوتا للإصابة بكدمة مع تورم في الكاحل الأيمن.

ويدخل العميد مواجهة الاتفاق، بقائمة كبيرة من الغيابات نتيجة الإصابة، والتي تضم أيضًا (عمر هوساوي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، لويس فيليبي، حامد الغامدي، زكريا هوساوي، فابينيو)، لتشارك كتيبة المدير الفني مارسيلو جاياردو، بـ5 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء في مباراة الاتفاق.

ودفع جاياردو بتشكيل أساسي، يضم محمد المحاسنة في حراسة المرمى، بديلًا عن عبد الله المعيوف، وكذلك سعد آل موسى، حسن كادش، فواز الصقور، تركي الجعدي، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، صالح العمري، أحمد الغامدي، مروان الصحفي، رومارينيو".

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ويحتل الاتحاد، المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة من 30 مباراة، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، وبنقطة واحدة عن التعاون الرابع، بينما يأتي الاتفاق في المركز التاسع، برصيد 41 نقطة.

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