5 أندية بالدوري السعودي يرفضون دوري الرديف

رفضوا المشاركة في الدوري الرديف لأسباب عدة

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية أن أندية الدوري السعودي للمحترفين لم تحسم موقفها من اقتراح دوري الدريف خلال ورشة العمل الي أقامتها لجنة المسابقات بالاتحاد.

التقارير أشارت إلى أن خمسة أندية من أصل 14 ناديًا حضروا ورشة العمل رفضوا المشاركة في الدوري الرديف لأسباب عدة.

وكانت لجنة المسابقات قد عقدت ورشة عمل حول آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2019 - 2020، المشاركة في الدوري الرديف لأسباب عدة.

الأندية الرافضة بررت موقفها بعدم وجود لاعبين اللاعبين للمشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والدوري الرديف.

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كما اشتكت من الأعباء المالية التي ستتحملها في التنقلات بين المدن لخوض المباريات إضافة إلى صعوبة توفير أجهزة فنية وإدارية وطبية تخدم الفريق الرديف.