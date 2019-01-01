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48 ساعة لحسم مصير صفقة كايو من الوصل إلى العين

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إدارة نادي العين كانت قد أبدت رغبتها في التعاقد مع كايو
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إماراتية اقتراب حسم صفقة اللاعب البرازيلي كايو لاعب نادي الوصل لصالح نادي العين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

التقارير أشارت إلى أن الصفقة ستحسم في فترة لن تتجاوز 48 ساعة لتحديد مصير الصفقة سواء بالنجاح عبر نقل للاعب إلى الفريق العيناوي أو استمراره مع الوصل.

إدارة نادي العين كانت قد أبدت رغبتها في التعاقد مع كايو من أجل الاستفادة من خبراته لتواجده مع الوصل خلال الموسم الأخيرة.

ويتوقع أن يتمسك مسؤولو نادي الوصل بالثنائي فابيو ليما ورونالدو منديز، بينما سيعود فينسوس ليما إلى بلاده بعد انتهاء إعارته.

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ومن المنتظر أن يتم تأجيل حسم صفقة كايو لصالح العين، قبل البدء والبحث عن لاعب بديل يجيد شغل مركز رأس الحربة.

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