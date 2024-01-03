40 مليون يورو من أجل "حلم ديكو".. برشلونة يسعى للانتصار على مانشستر يونايتد!

هل يصحح برشلونة غلطة أوريول روميو؟

يطمح برشلونة إلى تعزيز خط وسطه بالحصول على توقيع البرازيلي إيديرسون لاعب أتالانتا الإيطالي، وذلك في سعيه لتصحيح خطوة التعاقد مع أوريول روميو الذي لم يظهر بمستوى جيد رفقة البلوجرانا.

وأفادت صحيفة "سبورت" بأن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يحاول تحقيق هدف ثابت له بضم إيديرسون الذي يجد فيه خيارًا جيدًا للغاية لدعم كتيبة تشافي هيرنانديز.

إلا أن التقارير الواردة من إنجلترا تفيد بأن مانشستر يونايتد مستعد لحسم الصفقة، في الشتاء الحالي أو الصيف المقبل، لكن "الشياطين الحمر" أقرب للحصول عليه في الشتاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



يعتمد برشلونة على سياسة الانتظار وإقناع اللاعب بانتظار صفقة في صيف 2024، حين يكون الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني قد تحسن بعض الشيء.

المصادر تتحدث عن أن الصفقة قد تتجاوز 40 مليون يورو، قيمة يستحيل على برشلونة أن يدفعها بشكل عاجل، وعليه فإن الخروج السريع من أتالانتا سيعني ضياع الصفقة.. ومعها ضياع حلم ديكو.