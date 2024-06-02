40 عامًا ويريد الاستمرار في الملاعب.. مفاجأة جديدة من إنييستا بعد الهبوط

إنييستا يرفض ترك الملاعب...

كشفت تقارير صحفية عن رغبة أندريس إنييستا، لاعب الإمارات الإماراتي، في الاستمرار بالملاعب وعدم الاعتزال بالوقت الحالي.

وانتقل إنييستا إلى فريق الإمارات في أغسطس الماضي، بعقد ينتهي في يونيو الجاري، مع خيار التمديد لعام آخر، وشارك نجم برشلونة الأسبق في 22 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

وخسر الإمارات، في ختام الدوري الإماراتي من البطائح بثلاثة أهداف لهدفين، ليتجمد رصيده عند النقطة 17 في المركز قبل الأخير.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إنييستا، قرر الاستمرار في ممارسة كرة القدم، وعدم الاعتزال في الوقت الحالي، ويبحث عن تحد جديد للموسم المقبل.

جدير بالذكر أن فريق الإمارات، هو ثالث تجارب إنييستا، بعد مسيرة طويلة مع برشلونة، ثم انضمامه إلى فيسيل كوبي الياباني من 2018 وحتى 2023.