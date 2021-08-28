"4-4-2 لا تُناسب الهلال، ولا أعذار لأخطاء جارديم أمام الباطن"

الهلال تعادل سلبيًا مع الباطن

وجه الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز انتقادات لاذعة للبرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال، مشيرًا إلى أنه يتبع طريقة لعب لا تُناسب الفريق أبدًا ويُواصل ارتكاب الأخطاء في التشكيل للمباراة الثالثة على التوالي.

الهلال فشل في الفوز لأول مرة خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، ولكنه لم يتنازل عن الصدارة لكنه لم يعد وحيدًا، إذ تساوى في رصيده، 7 نقاط، مع الفيحاء، ويتقدم الثنائي بفارق نقطة واحدة عن النصر والاتحاد والرائد.

الجماز أوضح خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أن طريقة لعب 4-4-2 التي يُصر عليها المدرب للمباراة الثالثة على التوالي لا تُناسب الهلال ولاعبيه أبدًا، مبديًا دهشته من استمرار عدم الدفع بالظهير الأيسر ياسر الشهراني منذ البداية.

وأضاف "واضح جدًا أن طريقة لعب 4-4-2 لا تُناسب الهلال، ومع هذا يُصر جارديم عليها ويُحاول إجراء التغييرات في الشوط الثاني، ليس كل مرة ستسلم الجرة، المدرب قال بعد المباراة الأولى أنه لن يستمر على تلك الطريقة ولكن الظروف وتحديدًا غياب سلمان الفرج وماتيوس بيريرا أجبرته على اللعب بها".

تابع "المباراة الثانية علل عدم مشاركة بيريرا والشهراني بأنهم لم يتدربا كثيرًا وقد خاف على غياب الانسجام، قد أتفهم موقفه من بيريرا رغم أن لاعب مثله يجب أن يلعب، لكن ما العذر اليوم حتى لا يلعب الشهراني؟ وما العذر لعدم إشراك الفرج منذ بداية الدوري رغم أنه عاش ظروفًا مشابهة لسالم الدوسري من حيث اللعب مع المنتخب الأولمبي ونرى الأخير يلعب منذ البداية دومًا".

وأتم الجماز مؤكدًا أن أخطاء جارديم تلك كلفت الهلال خسارة نقطتين بتعادله مع الباطن.

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