4 ركلات جزاء في خمس دقائق .. جنون في لقاء مانشستر سيتي وبرينتفورد!

اتهامات لدي بروينه بالتمثيل

حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كم ركلات الجزاء المطلوبة من فريق مانشستر سيتي في مباراته أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

الشوط الأول كان مشتعلًا بين الفريقين، حيث سجل برينتفورد الهدف الأول عن طريق مهاجمه إيفان توني، ليصبح سيتي مطالبًا بالتعديل من أجل تصحيح الأوضاع.

فريق المدرب بيب جوارديولا طالب بـ4 ركلات جزاء في خلال 5 دقائق فقط في اللقاء، وسط اتهامات للبلجيكي كيفين دي بروينه بادعاء السقوط والتحايل على الحكم.

وتسبب في هذا الأمر إلى لجوء حكم المباراة إلى تقنية الفيديو 3 مرات متتالية لرؤية كل واقعة على حدة، لينتهي به الأمر في النهاية بعدم احتساب أي ركلات لسيتي الذي سجل التعادل في نهاية الشوط الأول عن طريق نجمه الشاب فيل فودين.

City averaging a penalty appeal around every 20 seconds at the moment. VAR might have two to check from the free-kick #mcfc — Tyrone Marshall (@TyMarshall_MEN) November 12, 2022

ومن جانبه سخر تايرون مارشال الصحفي بموقع "Manchester Evening News" من هذا الأمر حيث قال إن سيتي طالب بالحصول على ركلة جزاء بمعدل مرة واحدة كل 20 ثانية بإحدى الفترات.

جدير بالذكر أن سيتي خسر أمام ضيفه العنيد بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة ويفشل في انتزاع الصدارة من آرسنال الذي يحتل المركز الأول بـ 34 نقطة.