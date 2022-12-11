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الدوري الإنجليزي الممتاز

4 ركلات جزاء في خمس دقائق .. جنون في لقاء مانشستر سيتي وبرينتفورد!

علي سمير
5:18 م غرينتش+3 12‏/11‏/2022
Manchester city Brentford
اتهامات لدي بروينه بالتمثيل

حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كم ركلات الجزاء المطلوبة من فريق مانشستر سيتي في مباراته أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

الشوط الأول كان مشتعلًا بين الفريقين، حيث سجل برينتفورد الهدف الأول عن طريق مهاجمه إيفان توني، ليصبح سيتي مطالبًا بالتعديل من أجل تصحيح الأوضاع.

فريق المدرب بيب جوارديولا طالب بـ4 ركلات جزاء في خلال 5 دقائق فقط في اللقاء، وسط اتهامات للبلجيكي كيفين دي بروينه بادعاء السقوط والتحايل على الحكم.

وتسبب في هذا الأمر إلى لجوء حكم المباراة إلى تقنية الفيديو 3 مرات متتالية لرؤية كل واقعة على حدة، لينتهي به الأمر في النهاية بعدم احتساب أي ركلات لسيتي الذي سجل التعادل في نهاية الشوط الأول عن طريق نجمه الشاب فيل فودين.

ومن جانبه سخر تايرون مارشال الصحفي بموقع "Manchester Evening News" من هذا الأمر حيث قال إن سيتي طالب بالحصول على ركلة جزاء بمعدل مرة واحدة كل 20 ثانية بإحدى الفترات.

جدير بالذكر أن سيتي خسر أمام ضيفه العنيد بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة ويفشل في انتزاع الصدارة من آرسنال الذي يحتل المركز الأول بـ 34 نقطة.

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