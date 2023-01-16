37 ضحية بين وفيات وإصابات .. حادث لحافلة مشجعي العراق في خليجي 25

الحافلة كانت متجهة لدعم المنتخب العراقي أمام قطر في نصف النهائي

تعرض جمهور العراق لحادث مؤلم صباح اليوم الإثنين، أثناء توجهه لملعب البصرة الدولي، استعدادًا لمواجهة قطر.

أسود الرافدين من المقرر أن يلتقون بالأدعم في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت العراق، ضمن نصف نهائي كأس الخليج العربي العراق 2023 "خليجي 25".

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع" فإن حافلة كانت تنقل جمهور أصحاب الأرض، تعرضت لحادث تصادم على الطريق الرابط بين البصرة والناصرية، أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، وإصابة 30 آخرين بجروح.

ومن جانبه، أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال، بيانًا لتعزية عوائل الضحايا، سائلين المولى – عز وجل – أن يتغمدهم برحمتع الواسعة.

يذكر أن العراق تستضيف البطولة الخليجية لأول مرة منذ 44 عامًا، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحصار عن الملاعب العراقية، الذي فرضه عليها في السنوات الأخيرة.